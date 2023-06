Vivo X90s: il nuovo top di gamma con Dimensity 9200+ e lenti Zeiss T

Vivo ha lanciato il suo nuovo smartphone di punta, il Vivo X90s, che si distingue per il suo processore MediaTek Dimensity 9200+, il suo schermo curvo OLED da 6,78 pollici e la sua ricarica rapida da 120W.

Il dispositivo è stato presentato in Cina il 26 giugno e sarà in vendita dal 30 luglio. Il Vivo X90s è una versione potenziata del Vivo X90, che era stato presentato a dicembre dello scorso anno. Il nuovo modello monta infatti il chip MediaTek Dimensity 9200+, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri e composto da una CPU octa-core (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510), una GPU ARM Immortalis-G715 MC11 e memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile.

Il Vivo X90s vanta anche uno schermo curvo da 6,78 pollici con risoluzione WQHD+ (2.800 x 1.260 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo supporta la tecnologia HDR10+ e ha una luminosità massima di 1.300 nits. Inoltre, ha un sensore di impronte digitali integrato e un foro per la fotocamera frontale da 32 megapixel con autofocus.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il Vivo X90s ha una configurazione a tre sensori: un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 2x. L’app fotografica annovera il filtro “Vivo Texture Color” che rende omaggio ai grandi film dell’epoca d’oro del cinema. Con “la ricchezza della personalità e il sentimento umano” come cuore, permette agli utenti di creare opere d’arte personali con colori vivaci e vita quotidiana con emozioni umane.

Il dispositivo è dotato anche del chip V2 auto-sviluppato da Vivo, che può cooperare con il chip Dimensity per migliorare l’elaborazione delle immagini in diverse scene e condizioni di luce. Inoltre, le lenti sono protette da uno strato anti-riflesso Zeiss T, che garantisce una maggiore nitidezza e fedeltà dei colori.

La batteria del Vivo X90s è da 4.810mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 120W, che consente di ricaricare il dispositivo in pochi minuti. Il dispositivo non ha però la ricarica wireless. Il software è OriginOS 3 basato su Android 13, mentre le connettività includono il supporto dual SIM 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, il GPS a doppia frequenza, l’NFC, la porta per gli infrarossi e l’USB Type-C 2.0.

Il Vivo X90s sarà disponibile in tre colori: nero, rosso e verde (tutti applicati sul vetro tranne il rosso, applicato sull’eco-pelle). Quest’ultimo sostituisce il blu presente sul Vivo X90 e dà al dispositivo un aspetto più fresco e giovanile. Il prezzo dello smartphone non è ancora stato rivelato, ma si prevede che sia competitivo rispetto agli altri top di gamma sul mercato. Il Vivo X90s è quindi uno smartphone che punta a offrire prestazioni elevate, design elegante e capacità fotografiche avanzate.