Vivo Pad 2: ufficiale il tablet con multimedialità e autonomia al top

Vivo ha presentato diversi prodotti nel suo evento, tra cui oltre al Vivo Fold 2 e al Vivo X Flip, anche un tablet, il Vivo Pad 2, il cui design era stato svelato già diverse settimane fa, con i rumors che avevano azzeccato pure diverse specifiche.

Vivo Pad 2 ha uno chassis in alluminio aeronautico, spesso 6,59 mm e dal peso di 585 grammi: è cadenzato nei colori grigio montagna distante, blu Qinghai, nebulosa viola. Il frontale propone, con formato a 7:5, un LCD da 12,1 pollici, con risoluzione a 2800×1968 pixel, con 600 nits massimi di luminosità, 1,07 miliardi di colori, supporto all’HDR10 e al color gamut DCI-P3. Il refresh rate arriva a 144 Hz, mentre il touch sampling arriva a 180Hz (con le dita) / 240Hz (con la stilo).

In relazione alla cura della vista ci sono la certificazione TÜV Rheinland contro la luce blu, un sistema di contenimento della luce blu a livello di chip, la regolazione della temperatura del colore naturale e la regolazione della luminosità della luce naturale.

Collegabile con pogo pin magnetici si può usare la tastiera in due design da 64 tasti. Quest’ultima monta un touchpad in vetro opaco da 6531 mm², ha un pulsante di scelta rapida tra Win e Mac e garantisce la regolazione libera dell’angolazione dello schermo in un’ampia gamma di inclinazioni. Si può usare anche la summenzionata Pencil2: quest’ultima ha un motore lineare integrato per simulare il feedback della scrittura, supporta il controllo vocale dei PPT e gestisce la carica wireless e ha un sistema di auto-abbellimento dei caratteri (per ora cinesi).

In termini multimediali, davanti troviamo la fotocamera da 8 megapixel (HI846), e dietro troviamo, in un oblò a sinistra, una doppia fotocamera con un sensore principale da 13 (HI1336) e per per le macro da 2 megapixel (OV02B10). Lato audio vi è un impianto audio a 6 speaker (4 altoparlanti super lineari full-range + 2 tweeter).

Nel Vivo Pad 2 opera il chipset MediaTek Dimensity 9000, capace di sfruttare una RAM LPDDR5, e uno storage UFS 3.1. Nello specifico sono previste, a vari prezzi, varie combinazioni. Da 8+128 GB si pagano 2399 yuan (317 euro), da 8+256 GB si pagano 2799 yuan (371 euro), da 12+256 GB si ha un prezzo di 3099 yuan (410 euro) mentre 12+512 GB costano 3399 yuan (450 euro). La batteria, da 10.000 mAh, si carica del tutto in 139 minuti, grazie a una potenza di 44 W.

Tra le connettività, Vivo Pad 2 ha NFC, micro USB Type C 3.2 Gen1 (con trasferimento dati a 5,0 Gbps), Wi-Fi 6, e Bluetooth 5.3. Il sistema operativo Android 13 è rivestito dall’interfaccia OriginOS 3 (con nuova suite da ufficio e primo motore adattivo dell’interfaccia utente).