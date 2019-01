Un esemplare di Samsung Galaxy S10+ è stato avvistato a bordo di un autobus! Tutti i dettagli

In questi giorni, non si fa altro che parlare del nuovo smartphone di punta di Samsung: il Galaxy S10. Vari rumor sono emersi in rete sia riguardanti le specifiche tecniche e le possibili novità introdotte in questa generazione, sia in relazione alle versioni che vedremo di questo smartphone (che potrebbero essere addirittura quattro, se quanto trapelato dovesse trasformarsi in realtà).

Sebbene lo smartphone sarà presentato solo in un evento dedicato che avrà luogo il prossimo 20 Febbraio, sono già circolate moltissime foto che ritrarrebbero un possibile design dello smartphone. Tra concept e leak vari, quindi, si ha un’idea di massima del prossimo flagship di Samsung, ma l’ultima foto emersa potrebbe dare una conferma definitiva. La foto in questione, infatti, ritrarrebbe uno smartphone molto vicino al Galaxy S10+, ma procediamo con ordine.

La foto del Galaxy S10+ ‘conferma’ la presenza della ‘pillola’

La foto sarebbe stata scattata all’interno di un autobus in una località non meglio precisata e ritrarrebbe la variante di punta della gamma Galaxy di quest’anno: l’S10+. Il dettaglio che ha permesso un’identificazione immediata del modello sarebbe da ritrovare nella famosa ‘pillola’, ossia nello spazio riservato alla doppia fotocamera nell’angolo in alto a destra del display. Non è chiaro se lo smartphone fotografato sia effettivamente il modello destinato al mercato globale, o solo un prototipo.

Quello che è certo è che si tratta di una nuova conferma sul design trapelato nelle settimane scorse. Nella famosa foto ritroviamo anche le cornici sottilissime e il display di notevoli dimensioni, ma non è possibile avere maggiori dettagli sul resto della scocca, in quanto non si hanno altri elementi multimediali a disposizione.

Per il resto, ricordiamo quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche della variante di punta della gamma Galaxy. Dovrebb essere presente un display Super AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione QHD e un processore Qualcomm Snapdragon 855 (o la variante proprietaria Exynos 9820). Saranno presenti ben cinque fotocamere, due anteriori e tre posteriori, oltre ad una capiente batteria da 4.000 mAh e un sensore di impronte integrato all’interno del display.