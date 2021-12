Ufficiali lo smartphone TCL 20B e il tablet TCL TAB 10S 2022

Sempre avvezzo nel proporre dispositivi di buon livello tecnico e funzionale a un prezzo accessibile, il brand cinese TCL non si è smentito nell’annunciare in Australia diversi dispositivi, tra cui lo smartphone TCL 20B e il tablet TCL TAB 10S 2022, animati da Android 11.

Provvisto di uno chassis in plastica (Black, Green, Blue, Midnight Green) con un vetro anteriore leggermente curvo (2.5D), lo smartphone TCL 20B (164.7 x 74.68 x 7.99 mm, per 178 grammi) ha un display LCD IPS NXTVISION da 6.52 pollici, risoluto in HD+ (720 x 1600 pixel), con 60 Hz di refresh rate, 269 PPI e un aspect ratio panoramico a 20:9 ideale per lo scrolling in verticale, per la visione dei contenuti in orizzontale, e per una comoda impugnatura in mano. La parte alta presenta un’insenatura a goccia d’acqua per la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0. 1.12 micrometri di pixel).

Sul retro, vi è una dual camera, con un sensore principale da 50 megapixel (Samsung Isocell S5KJN1, f/1.85, 1/2.76”, pixel binning, rilevamento scene AI, Smart HDR) e uno secondario da 2 megapixel (f/2.4), per la profondità e l’effetto Bokeh. La sicurezza è affidata a 4 diversi sistemi, tra cui lo scanner per le impronte digitali, il riconoscimento del volto, la funzione Sensitive Monitor (avvisi nel caso vengano rilevati comportamenti sospetti), e l’App Lock (per lucchettare le app).

Le restanti specifiche comunicate dal costruttore, secondo il portale Ausdroid, parlano di un processore octacore coadiuvato da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage (eMMC 5.1), espandibile via microSD di altri 512 GB. La batteria, da 4.000 mAh, può essere caricata rapidamente a 18W, e assicura un’autonomia sostanziabile in 19 ore di riproduzione video.

Assieme a tale device risulta previsto anche il tablet TCL TAB 10S 2022, adatto all’intrattenimento multimediale delle famiglie. Il device in questione ha un display LCD NXTVISION da 10 pollici risoluto in FullHD col comparto multimediale che prevede anche due fotocamere, tra cui quella anteriore da 5 megapixel e quella posteriore da 8 megapixel. Sempre animato da un processore octacore, il terminale si avvale di 64 GB di storage espandibile via microSD di altri 256 GB: la batteria, da 8.000 mAh, è in grado di assicurare 7 ore di streaming video, e di fornire energia a sufficienza al segmento connettivo, che prevede anche il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi. Inclusi nella confezione, vi sono sia la custodia, che porta in dote funzionalità e protezione, che la penna stilo capacitivo con cui prendere appunti e disegnare.