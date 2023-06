Ufficiali lo smartphone Oukitel WP26 e i tablet Oukitel RT5 e Oukitek OKT3

Oukitel, emergente brand cinese di device mobili robusti e dalla grande autonomia, ha previsto per Giugno un’anteprima con la quale medita di lanciare due nuovi tablet e uno smartphone.

Il primo smartphone, corazzato, è l’Oukitel WP26, dotato delle certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810. Lo smartphone misura 174,9 mm x 83.9 mm x 18.4 mm ed è previsto globalmente al prezzo di 272,82 euro nella sola colorazione nera. Il device ha uno schermo LCD da 6,58 pollici con risoluzione Full HD a 2408 x 1080 pixel: la selfiecamera è da 16 megapixel e assolve al Face ID. Dietro un totem orizzontale annovera una triplice fotocamera, con un sensore primario da 48 megapixel, uno secondario da 16 megapixel e uno da 20 megapixel per la night vision. Sotto, con forma a mascherina c’è un Flash torcia da 1.200 Lumen con 5 modalità di lampeggiamento, tra cui una come SOS.

Il chipset Mediatek Helio P90 si avvale di 8 GB di RAM reale (+ 5 di RAM virtuale) e di 256 GB di storage, estensibili via microSD rinunciando alla seconda nanoSIM. La batteria, da 10.000 mAh basta per 1.250 ore di stand-by, 75 ore di chiamate, 16 ore di video playing, 12 ore di gaming, 41 ore di music playing, e 10 ore in camping mode. Tra le altre specifiche comunicate spiccano la microUSB Type-C con OTG, l’NFC per Google Pay, il GPS (Galileo, Glonass, Beidou), il Wi-Fi, il Bluetooth 5.0. Animato da Android 13, questo device è privo del 5G.

Sempre promozionato in visto della premiere di metà Giugno, arriva sul mercato tramite Aliexpress – al prezzo di 301,43 euro – anche il tablet rugged Oukitel RT5: quest’ultimo, dalle misure di 249 mm x 168 mm x 14.5 mm, è previsto nelle colorazioni nero e arancio. Ha uno schermo LCD IPS da 10,1 pollici nella risoluzione Full HD+ a 1200 x 1920 pixel secondo un aspect ratio a 14,9:9, capace di riconoscere l’uso dei guanti e di supportare l’uso di un pennino. Le fotocamere sono due, sia davanti (con Face ID) che dietro da 16 megapixel e di fabbricazione Samsung. L’audio ha una funzione Hi-Fi.

Il chipset octacore Mediatek MT8788 da 2 GHz sfrutta 8 GB di RAM reali e 6 GB di RAM virtuale (totale 14) assieme a 256 GB di storage, sempre ampliabile (max 1 TB) rinunciando alla seconda SIM. All’interno dello chassis, sempre impermeabile secondo IP68/IP69K e resistente alle condizioni avverse e agli urti secondo i test MIL-STD-810, alberga anche una batteria da 11.000 mAh, che basta per 1.200 ore di stand-by, 49 ore di telefonate, 25 ore di musica e 7,5 ore di video. Animato da Android 13, il tablet Oukitel RT5 annovera le connettività 4G, GPS (Glonass, Galileo, Beidou), il Wi-Fi e il Bluetooth 5.0.

Oukitel OKT3 è un tablet più classico, che misura 246,4 mm x 161,51 mm x 7,4 mm nel suo chassis previsto nei colori blu, argento, e grigio. Ha uno schermo LCD IPS da 10,5 pollici con risoluzione Full HD+ a 1200 x 1920 pixel. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel mentre quella dietro arriva al doppio, a 16 megapixel. Il chipset Unisoc Tiger T616 dell’ex Spreadtrum con 2 GHz di clock si avvale di 8 GB di RAM e di 256 GB di storage, traendo energia da 8.250 mAh di batteria. Sempre provvisto di 4G, GPS (Glonass, Beidou, Galileo), questo tablet ha il 4G, il Wi-Fi e il Bluetooth 5.0. Il prezzo è di circa 286 euro.