Ufficiali i feature phone Nokia 105 e 105 Plus e gli auricolari Nokia Go Earbuds+

Sempre più, l’India è nevralgica nel panorama tecnologico mondiale, e non stupisce che sempre più aziende la scelgano per produrre o distribuire, spesso in anteprima, i loro nuovi prodotti. A tal proposito, nelle scorse ore Nokia ha tenuto un evento in loco, nel corso del quale, oltre a presentare i già noti Nokia G21 e Nokia Comfort Earbuds, ha svelato anche due nuovi feature phone e un nuovo paio di auricolari senza fili.

I feature phone, noti come Nokia 105 (di 4° generazione, prezzato a 1.299 rupie. o 16 euro) e Nokia 105 Plus (1.399 rupie, o 17 euro) hanno un corpo in policarbonato, con il primo colorato in nero Charcoal e blu (violetto) e il secondo il nero Charcoal e rosso granata. Oltre al design, i due telefoni assemblati in India annoverano uno schermo LCD da 1.77 pollici risoluto in QQVGA, sotto il quale è situata la classica tastiera alfanumerica T9. Lungo il perimetro è presente una torcia a LED mentre, all’interno, il sistema hardware annovera 4 MB per la RAM e 4 MB per lo storage, sufficienti a far girare il sistema operativo proprietario S30+ con alcuni classici giochini (es. Snake), e a memorizzare 500 SMS e 2.000 contatti.

Ambedue i device godono della possibilità di usare la radio senza auricolari (Radio FM wireless) e vengono vantati con 18 ore di stand-by, e 12 ore di chiamate (in 2G), potendo poi essere ricaricati, via microUSB standard, in un tempo stimato in 1.5 ore.

Il modello base, però, ha una batteria da 800 mAh, mentre il modello Plus sovradimensiona la energy unit a 1.000 mAh. Un’altra differenza tra i due modelli di Nokia 105 e 105 Plus risiede nel fatto che il fratello maggiore della coppia ha uno slot per la microSD, sino a 32 GB massimi di capienza, che permette al device di avvalersi sia della funzione di lettore MP3 per ascoltare la propria musica, che di quella per depositarvi il frutto delle telefonate registrate in automatico.

Gli auricolari Nokia Go Earbuds+, in bianco e nero, sono impermeabili IPX4 e hanno un design con stanghetta per i comandi touch: all’interno sono inseriti driver da 13 mm ideali per dei bassi “potenti“, mentre la connessione viene gestita mediante il Bluetooth 5.0. Secondo l’azienda, grazie alla custodia, con batteria da 300 mAh, arrivano sino a un totale di 26 ore di autonomia.