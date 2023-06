Ufficiali gli smartphone Tecno Camon 20, Camon 20 Pro 5G e Camon 20 Premier 5G

Tecno, il marchio cinese di smartphone che fa parte del gruppo Transsion, ha annunciato il lancio della sua nuova serie Camon 20 in India. Si tratta di una gamma di smartphone Android con display AMOLED, fotocamere posteriori ad alta risoluzione e un design unico ispirato a Mondrian. La serie comprende tre modelli: il Camon 20, il Camon 20 Pro 5G e il Camon 20 Premier 5G.

Tecno Camon 20. Il Tecno Camon 20 è il modello base della serie, ma non per questo meno interessante. Il dispositivo ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il pannello ha anche la funzione Always-on display e integra un sensore di impronte digitali ottico sotto il vetro. Sul retro, il Camon 20 sfoggia una tripla fotocamera con sensore principale da 64 megapixel, sensore macro da 2 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel.

Il modulo fotografico ha una forma angolare e ospita anche un flash LED a forma di anello. La fotocamera frontale è invece da 32 megapixel e si trova in un foro centrale sul display. A muovere il Camon 20 c’è il chipset MediaTek Helio G85, un SoC octa-core da 12 nm con GPU Mali-G52 MC2. Il telefono ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile tramite uno slot dedicato. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33 W tramite USB Type-C. Il Camon 20 esegue Android 13 con la personalizzazione HIOS 13 di Tecno. Il telefono ha anche il supporto al Wi-Fi dual-band, al Bluetooth 5.2, al GPS, al NFC, alla radio FM e al jack audio da 3,5 mm. Il Camon 20 è disponibile in tre colori: Predawn Black, Glacier Glow e Serenity Blue.

Tecno Camon 20 Pro 5G. Il Tecno Camon 20 Pro 5G è la versione potenziata del Camon 20, con alcune differenze sostanziali. Innanzitutto, il telefono supporta la connettività 5G grazie al processore MediaTek Dimensity 8050, un chipset octa-core da 6 nm con CPU Cortex-A78 e GPU Mali-G77 MC9. Inoltre, il Camon 20 Pro 5G ha una fotocamera posteriore migliore, con sensore principale da 64 megapixel dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), sensore macro da2 MP e sensore di profondità da2 MP. Anche la fotocamera frontale è la stessa del modello base, con sensore da32 MP. Per il resto, il Camon 20 Pro 5G riprende le caratteristiche del Camon20, come lo schermo AMOLED da6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a120 Hz, la batteria da5000 mAh con ricarica rapida a33 W, la memoria interna da256 GB espandibile e il sistema operativo Android13 con HIOS13. Il Camon20 Pro5G è disponibile in due colori: Dark Welkin e Serenity Blue.

Tecno Camon20 Premier 5G. Il Tecno Camon20 Premier 5G è il modello più avanzato della serie, che si distingue per la sua fotocamera posteriore da ben 108 megapixel. Si tratta di un sensore Samsung HM3 con apertura f/1.7 e pixel binning che consente di catturare immagini dettagliate e luminose. Il modulo fotografico ha anche un sensore macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da2 megapixel, oltre al flash LED a forma di anello.

Il Camon20 Premier5G condivide con il Camon20 Pro 5G il processore MediaTek Dimensity8050, il supporto alla rete 5G, lo schermo AMOLED da6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a120 Hz, la batteria da5000 mAh con ricarica rapida a33 W, la memoria interna da256 GB espandibile e il sistema operativo Android13 con HIOS13. La fotocamera frontale è invece da 32 megapixel e si trova in un foro centrale sul display. Il telefono ha anche il supporto al Wi-Fi dual-band, al Bluetooth 5.2, al GPS, al NFC, alla radio FM e al jack audio da 3,5 mm. Il Camon 20 Premier 5G è disponibile in un solo colore: Dark Welkin.

Prezzi e disponibilità. Tecno non ha ancora rivelato i prezzi ufficiali dei suoi nuovi smartphone della serie Camon 20 in India, ma si stima che il Camon 20 costerà circa 14.999 INR (circa 181 euro), il Camon 20 Pro 5G circa 19.999 INR (circa 241 euro) e il Camon 20 Premier 5G circa 27.000 INR (circa 326 euro). Il Camon 20 sarà disponibile dal 29 maggio 2023 su Amazon.in, mentre i modelli Pro e Premier arriveranno a giugno 2023. Tecno offre anche una garanzia di un anno sui suoi smartphone e una sostituzione gratuita entro i primi 100 giorni dall’acquisto in caso di difetti. La serie Camon 20 si propone come una soluzione interessante per chi cerca uno smartphone con display AMOLED, fotocamere ad alta risoluzione e processori Dimensity a un prezzo accessibile. Tecno punta a conquistare una fetta del mercato indiano, dove la concorrenza è molto agguerrita.