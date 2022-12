Ufficiale il nuovo top gamma pieghevole Oppo Find 2

Ascolta questo articolo

L’evento Oppo svoltosi in Cina nella prima mattinata italiana ha portato alla luce, nell’ambito dell’Inno day 2022, ben due smartphone pieghevoli, tra cui l’Oppo Find 2.

L’Oppo Find 2 è spesso 7.4 mm quando aperto, e 14.6 mm da chiuso: è cadenzato in due versioni che impattano sul peso, inferiore a quello di un iPhone 14 Pro max, sostanziato in 237 grammi per la variante in vetro e in 233 grammi per quella in pelle. Lo schermo esterno – con cornice ridotta del 47%, è un OLED E6 di Samsung da 5.54 pollici, risoluto a 2120 per 1080 pixel, secondo un aspect ratio a 17.7:9, con 120 Hz di refresh rate, e una luminosità di picco tra 1000 (globale) e 1350 nits (locale).

Lo schermo interno, pieghevole, è sempre un AMOLED Samsung E6, ma da 7.1 pollici, risoluto a 1920 × 1792 pixel, con 8,4: 9 di aspect ratio, tecnologia ADFR2.0, 120 Hz di refresh rate, e luminosità massima tra 1200 (globale) e 1550 nits (locale): onde consentire l’adattamento delle app agli schermi di grandi dimensioni, è stata prevista una tecnologia del frame adattivo. Inoltre, è stata concepita una stilo con supporto a 4096 livelli di pressione, autonoma per 11 ore, con funzione di telecomando per la fotocamera.

A proposito di fotocamere, quella interna è un sensore OmniVision OV32C da 32 megapixel dimensionato a 1/3.14″: quella esterna, tripla e ottimizzata da Hasselblad, ha un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel (f/1.8) dimensionato a 1/1.56″ e stabilizzato otticamente, un ultragrandangolo Sony IMX581 da 48 mpx (f/2.2) dimensionato a 1/2 ” e con macro, e un teleobiettivo (zoom ottico 2x) Sony IMX709 da 32 megapixel (f/2.2) dimensionato a 1/2,74″.

Garantita da TÜV Rheinland per 400mila piegature, la cerniera Flexion Hinge, ridimensionata del 36% nel peso e del 21% nella larghezza, adotta una lega MIM di grado aerospaziale, una “piastra inclinata in fibra di carbonio composita ad alta resistenza” e si basa su un’ultraleggera e solida cerniera Seiko semi-verticale: ovviamente consente diversi angoli di piegatura (Flex Form) e, a questo “giro”, quando il tel è chiuso, non esibisce uno spazio tra le due “ali”. Ai timoni di comando, il processore octacore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sfrutta una RAM da 12/16 GB di tipo LDDR5 e uno storage da 256/512 GB di tipo UFS 3.1. La combo da 12+256GB costa 7999 yuan, quella da 16+512GB viene 8999 yuan.

La batteria, da 4.520 mAh, si carica del 37% in 10 minuti grazie alla ricarica rapida via Type–C da 67W. Ci sono però anche la ricarica wireless a 15W e inversa a 10W. Provvisto di scanner per le impronte digitali l’Oppo Find 2 ha le connettività 5G, Wi-Fi 6, GPS e Bluetooth 5.2.

Lato software, con partner come Youku, iQiyi, Douyu, Daily Yoga, Mango TV, Netease Cloud Music, è supportato l’hovering che, con un solo step, al passaggio del mouse, permette di entrare nello spazio di hovering. Il sistema operativo è ColorOS 13 su base Android 13 e supporto a varie gesture: scorrendo con due dita al centro dello schermo interno si ha la visualizzazione divisa e, a quel punto, scorrendo verso il basso con 3 dita si ottiene lo screenshot dell’app di destra, di sinistra, o dell’intera schermata divisa a seconda di dove venga eseguito lo swipe (angolo basso di destra, sinistra, al centro).