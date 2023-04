Ufficiale il medio-gamma Oppo A1 5G con Snapdragon 695

Oppo, tramite China Telecom e il suo portale ufficiale cinese, ha annunciato, per ora solo nel paese asiatico suo mercato interno e natio lo smartphone di fascia media Oppo A1 5G, previsto negli “spumeggianti” colori Cabernet Orange, Ocean Blue, e Sandstone Black, secondo un prezzo di 2.099 yuan, (279 euro) per l’allestimento a 8 + 256 GB e di 2.299 yuan (306 euro) per la configurazione da 12+256 GB.

Partendo dal design, Oppo A1 5G (165,6 × 76,1 × 8,25 mm per 193 grammi) ha un design frontale tra il vecchio, a causa delle cornici non troppo ottimizzate (specie nel mento), e nuovo, in virtù del foro nella parte alta dello schermo che, non essendo un OLED, sloggia di lato, nel pulsante di accensione il pur presente scanner per le impronte digitali. Dietro c’è una lunga ellisse al cui interno ve n’è una più piccola, per i suoi spioncini della multicamera posteriore.

Le interazioni con l’esterno contano sul Dual SIM, il mini-jack da 3.5 mm, l’emettitore di infrarossi per la funzione telecomando, il Wi-Fi ac dual band e il Bluetooth 5.3, mentre la geolocalizzazione punta sul GPS. In ambito multimediale, si parte con un display LCD IPS da 6,72 pollici con risoluzione FullHD+ a 2400 x 1080 pixel e 90 Hz di refresh rate. La fotocamera anteriore, unica, è da 8 megapixel (f/2.0) mentre sulla coverback troviamo due fotocamere.

Il sensore principale è da 50 megapixel (f/2.2, con autofocus PDAF) e fa il grosso del lavoro, traendo le informazioni sulla profondità dal sensore secondario, da 2 megapixel.

All’interno dello chassis, impermeabile secondo lo standard a IP54, L’ancora valido chipset octacore ( 2.8 GHz) Qualcomm Snapdragon 695 (siglato come SM6375) a 6 nanometri con scheda grafica Adreno 610 si avvale sino a 12 GB di RAM e di 256 GB di storage: la batteria è da 5.000 mAh, con carica rapida cablata a 33W, ed e si avvale delle opzioni di risparmio energetico di Android 13 sotto l’interfaccia ColorOS 13.