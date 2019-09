Tre Italia: scattano gli aumenti (fino a 2 euro al mese) per molte offerte ALL-IN

Le rimodulazioni tariffarie, si sa, non sono mai bene accette nel campo della telefonia mobile. Per i pochi che non sapessero di cosa stessimo parlando, si tratta di un semplice rincaro che l’operatore, per mutate esigenze di mercato, impone al cliente finale senza che esso possa in alcun modo opporsi. Il cliente, infatti, può accettare la rimodulazione o, in alternativa, migrare verso un operatore concorrente (o recedere dal contratto, senza alcun costo aggiuntivo).

Tendenzialmente le offerte ‘winback‘, ovvero quelle atte a favorire il ritorno di un ex-cliente, sono anche quelle maggiormente soggette alle rimodulazioni tariffarie per via del loro canone alquanto contenuto. Non a caso, oggi parliamo di una nuova serie di rimodulazioni di Tre Italia che, a seconda di quale sia la specifica offerta attiva, prevede differenti maggiorazioni.

Tre Italia: i rincari fino a 2 euro al mese mitigati da un regalo

Come anticipato nel titolo dell’articolo, le offerte colpite dalla rimodulazione tariffaria (in vigore dal primo rinnovo successivo al 1°Settembre) sono quelle che appartengono alla gamma ALL-IN. Tra queste possiamo citare ALL-IN Start, ALL-IN Prime Summer Per Te, ALL-IN Smart Raddoppia, ALL-IN Prime per te, ALL-IN Prime, ALL-IN Smart 5, ALL-IN Master 15 e ALL-IN Master.

L’entità del rincaro è specificato mediante i canali ufficiali dell’operatore telefonico: in ogni caso, l’aumento possibile può essere di 1,49 euro al mese, 1,99 euro al mese o 2 euro al mese.

In compenso, tutti coloro che decideranno di non cambiare operatore o di non recedere dal contratto potranno avere, in regalo, ben 50 GB da utilizzare in un anno. Per avere questo omaggio è necessario inviare un SMS al numero 40100 con il testo GIGASI, entro il prossimo 30 Settembre. In alternativa, è possibile che venga proposto uno sconto di 2 euro al mese sul canone della promozione, valido per i primi tre mesi.

Come recedere dal contratto telefonia mobile di Tre Italia

Nel caso in cui voleste recedere dal contratto di telefonia mobile, vi ricordiamo le modalità per completare tale operazione. La comunicazione può essere mandata a Tre Italia nei seguenti modi:

Raccomandata A/R all’indirizzo: Wind Tre SpA – Casella Postale 133 Roma Cinecittà, 00173

Inviando una PEC all’indirizzo servizioclienti133@pec.windtre.it

Recandosi presso un punto vendita Tre abilitato

Chiamando il 133 per una SIM voce, l’ 800179797 per le SIM dati

Inoltrando una richiesta dall’area clienti web o dall’app My3

Ricordiamo che qualunque sia il metodo da voi scelto è necessario indicare il proprio numero di telefono e, solo in caso di recesso completo dal contratto, anche il seriale ICCID che trovate sulla SIM. È necessario, inoltre, inviare un documento che attesti l’identità dell’intestatario.