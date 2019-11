Torna PosteMobile Creami Wow Weekend a 4,99 euro al mese, ma solo fino al 1°Dicembre

Scegliere la giusta tariffa telefonica non è mai una questione troppo semplice. Diversi operatori offrono diverse tariffe che si potrebbero adattare, o meno, alle proprie esigenze. Inoltre variando l’operatore varia anche la qualità della rete: per fare un esempio, in un determinato posto X può ‘prendere’ bene l’operatore Y ma non l’operatore Z. Il fattore ‘ricezione‘, dunque, è un aspetto fondamentale quando bisogna scegliere la giusta promozione da attivare.

In occasione del Black Friday, poi, gli operatori telefonici non si sono fatti attendere ed hanno proposto alcune varianti particolari delle proprie offerte. Oggi vi segnaliamo una promozione di PosteMobile che abbiamo già visto in passato e che, se foste eventualmente interessati, potrebbe rivelarsi davvero un ottimo affare.

PosteMobile Creami Wow Weekend offre minuti ed SMS illimitati e 10 GB di traffico

La promozione di cui stiamo parlando prende il nome di PosteMobile Creami Wow Weekend e, come vi abbiamo anticipato nel sottotitolo, prevede queste soglie di traffico erogate su base mensile:

Minuti ed SMS illimitati sul territorio nazionale. Il traffico è erogato mediante il meccanismo dei ‘credit’, i quali sono illimitati.

sul territorio nazionale. Il traffico è erogato mediante il meccanismo dei ‘credit’, i quali sono illimitati. 10.240 credit per la navigazione in Internet sul territorio nazionale (corrispondono a 10 GB di traffico dati).

La promozione è proposta con queste soglie di traffico ad un canone mensile pari a 4,99 euro, invece dei canonici 10 euro. Ricordiamo che secondo la legge del roaming europeo potrete utilizzare questa offerta in tutta Europa come se foste in Italia (sul traffico dati è necessario rispettare alcuni vincoli particolari), senza troppe limitazioni su chiamate ed SMS.

Ecco alcuni dettagli su PosteMobile Creami Wow Weekend

Per questa offerta non è previsto il pagamento di un costo di attivazione ma è necessario versare 15 euro per il pagamento della SIM. Non temete però: questa somma vi verrà interamente restituita come credito telefonico da utilizzare eventualmente per i successivi rinnovi della promozione. Si tratta di un’offerta alquanto economica in quanto, a conti fatti, vi viene chiesto di pagare solo il canone mensile.

Contestualmente all’attivazione (da completarsi esclusivamente online mediante la pagina dedicata), si attiveranno anche alcuni servizi aggiuntivi come Ti Cerco e Richiama ora, i quali non dovrebbero comprendere costi ulteriori a carico dell’utente. L’offerta è attivabile secondo le modalità e le soglie di traffico descritte fino a Domenica 1°Dicembre, salvo eventuali proroghe da parte dell’operatore. Come ultimo dettaglio, ma non per questo meno importante, quest’offerta non impone all’utente vincoli contrattuali di alcun tipo.