Torna l’offerta Kena Special Summer a soli 4,99 euro al mese (ma è attivabile solo per poco tempo)

Le offerte degli operatori telefonici, si sa, costituiscono una tra le più difficili scelte che competono al potenziale cliente. Il mercato, infatti, è molto vario e propone diverse promozioni adatte a diversi tipi di utenti. Non solo, a volte una stessa offerta può essere proposta a diversi canoni mensili, a seconda di quale sia l’operatore specifico di provenienza.

Quest’ultima categoria di promozioni, spesso e volentieri, prende il nome di offerte ‘operator attack’: esse, infatti, presentano un canone spesso contenuto ma solo se si proviene da determinati operatori telefonici. L’offerta di Kena Mobile, che proponiamo oggi, non a caso, appartiene proprio a questa categoria di promozioni, e dimostra di essere particolarmente conveniente.

Kena Special Summer offre fino a 50 Gb di traffico dati a soli 4,99 euro al mese

L’offerta di Kena oggetto di quest’articolo si chiama ‘Kena Special Summer’ e prevede le seguenti soglie di traffico mensili:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di tutte quelle numerazioni a pagamento).

verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di tutte quelle numerazioni a pagamento). SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali.

verso tutti i numeri mobili nazionali. 50 GB di traffico dati da utilizzare sul territorio nazionale (ed europeo, rispettando le condizioni di uso corretto e lecito).

Come ampiamente anticipato, l’offerta presenta un canone mensile pari a 4,99 euro. Oggettivamente parlando, si tratta di un costo alquanto contenuto e difficilmente la concorrenza saprà offrire di meglio (sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda il prezzo della promozione). È necessario, comunque, prestare attenzione ad alcune informazioni aggiuntive.

Kena Special Summer è ancora attivabile solo per poco tempo

Come nella maggior parte delle offerte dell’operatore telefonico, la navigazione Internet presenta un limite di 30 Mbps in download. Tale limite potrebbe sembrare stringente ma, nella maggior parte dei casi, è ampiamente sopportabile (per intenderci, un limite del genere consente tranquillamente lo streaming di contenuti almeno in HD).

L’offerta è attivabile, solo per pochi giorni, presso un qualunque corner dell’operatore telefonico che potrete trovare nei centri commerciali italiani. Stando ad alcune testimonianze, il personale addetto non avrebbe chiesto né un contributo per l’attivazione, né un contributo per l’acquisto della SIM. È stata richiesta solo la prima ricarica da 5 euro, necessaria per pagare il primo mese della promozione.

L’offerta è attivabile esclusivamente tramite richiesta di portabilità se si proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali (sono esclusi ho. mobile, Fastweb, Coopvoce, TIM, Vodafone, Wind, 3). Se, per qualunque motivo, la portabilità non dovesse andare a buon fine (entro il limite di 30 giorni) l’offerta sarà automaticamente disattivata, e si potrà procedere all’attivazione di altre promozioni (la SIM funzionerà con le tariffe base per minuti, SMS e traffico dati).