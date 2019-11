TOBi di Vodafone compie 2 anni e festeggia con 2 giorni di Internet senza limiti

Un problema fisso degli operatori telefonici è sempre stato il settore dedicato all’assistenza al cliente. Vi sarà sicuramente capitato di dover chiamare l’operatore telefonico per un disservizio oppure per un qualsivoglia motivo e non si è in grado di risolvere il motivo della chiamata. Ciò può avvenire principalmente perché i call center sono intasati in quel momento e non riescono a gestire efficientemente la situazione.

Per risolvere almeno in parte questo problema, operatori come Vodafone hanno pensato di introdurre un ‘Assistente digitale’ come TOBi. Per chi non sapesse di cosa stessimo parlando, un assistente digitale si occupa di risolvere i problemi più comuni degli utenti dando, spesso e volentieri, soluzioni anche accettabili. In questo articolo, in particolare, parliamo di TOBi che ha appena compiuto un paio di anni.

TOBi compie due anni e regala due giorni di Internet illimitato

Come abbiamo appena anticipato, TOBi di Vodafone ha appena compiuto due anni e, invece di ricevere regali, è lui che li fa a tutti i suoi clienti. Vodafone Italia, infatti, ha pensato di regalare due giorni di Internet Illimitato a tutti i suoi clienti. Si tratta di un regalo che non è sempre offerto ai suoi clienti e di cui è bene approfittarne, finché possibile.

Proseguendo con i dettagli, pare che per usufruire di questo omaggio sia sufficiente essere titolari di un qualsiasi contratto Vodafone con SIM ricaricabile (si presuppone che siano esclusi gli abbonamenti, sebbene ciò non sia esplicitato dall’operatore). Una volta che il cliente dichiara di volerne usufruire, il traffico Internet sarà erogato entro un massimo di 48 ore e, cessata la sua validità, non sono previsti costi aggiuntivi a carico del cliente. Il traffico illimitato ha priorità di erosione rispetto ai Giga della propria offerta e, di conseguenza, non consumerete il vostro traffico dati in questo periodo di tempo.

Particolare è la modalità da seguire per attivare tutto questo: non ci sono specifici SMS a cui rispondere o call center da chiamare. È sufficiente, infatti, contattare TOBi e fargli gli auguri. A quel punto comparirà un pulsante che vi consentirà di accedere a questo regalo. Ricordiamo che TOBi può essere contattato direttamente dall’app Vodafone, sul sito ufficiale dell’operatore, su Whatsapp, su Facebook Messenger e, recentemente, anche tramite un qualunque dispositivo con supporto ad Alexa.