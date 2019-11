Tim Supreme New: ecco la ‘nuova’ e conveniente offerta di Tim (ma con un limite importante)

Da quando Iliad è ufficialmente arrivata in Italia, gli operatori telefonici tradizionali non hanno perso tempo per darle battaglia. Fin dal suo sbarco, infatti, abbiamo assistito al lancio di continue offerte aventi un volume di contenuti decisamente interessante, specie per il canone mensile proposto al cliente. Che queste offerte siano, in un momento successivo, rimodulate dall’operatore telefonico è un altro discorso, ma almeno nella loro forma iniziale, è difficile desistere dall’attivarle.

Come potrete avere intuito, in questo articolo riprenderemo a parlare proprio di queste offerte, le quali prendono il nome di operator attack. In particolare questa volta ci concentreremo su TIM e su una ‘nuova’ offerta, la quale presenta molti contenuti simili ad altre presentate in passato. Vediamo nel dettaglio cosa viene proposto.

Tim Supreme New è la solita operator attack con contenuti pressoché invariati…

Come appena anticipato, l’offerta in questione prende il nome di Tim Supreme New e prevede le seguenti soglie di traffico, calcolate su base mensile:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (ad eccezione di quelle per cui è richiesto il pagamento di una somma aggiuntiva)

verso tutte le numerazioni nazionali (ad eccezione di quelle per cui è richiesto il pagamento di una somma aggiuntiva) 50 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo nazionale (oltre ad un piccolo bundle da utilizzare sul territorio europeo, in accordo con le politiche di roaming)

Come spesso accade, questa promozione non comprende gli SMS che saranno tariffari secondo il piano base scelto (è possibile aggiungerli pagando un contributo extra ogni mese). Il canone previsto per questa promozione è pari a 5,99 euro al mese e potranno procedere all’attivazione solo i clienti di Iliad, Fastweb ed altri operatori virtuali (ad eccezione di LycaMobile, Ho mobile e Kena Mobile).

…ma con un limite importante

C’è un altro dettaglio da tenere in considerazione qualora decideste di attivare questa promozione. La velocità di navigazione, infatti, è limitata a 150Mbps. Si tratta di un limite di velocità alquanto sufficiente per la stragrande maggioranza delle persone (sono consentiti più flussi streaming in 4K, rete permettendo), ma introdotto solo con le ultime offerte (prima era possibile sfruttare tutta la velocità della rete 4G).

Non sono noti i costi di attivazione ed i costi relativi alla SIM, i quali potrebbero essere offerti in promozione. Il modo più semplice consiste nel verificare di persona chiedendo informazioni presso un centro Tim autorizzato.