TIM Supreme 50 GB: ecco la nuova offerta con un’infinità di Giga ad un prezzo minimo

Scegliere la giusta offerta telefonica, si sa, non è mai un’operazione troppo semplice da compiere. Il mercato telefonico è molto vario e una determinata offerta che, in un primo momento, si è rivelata conveniente potrebbe non esserlo più in futuro. Rispetto ad un anno fa, perlomeno, abbiamo assistito ad una sorta di ‘stabilizzazione’ delle offerte, che possono essere divise in ‘tradizionali’ e in ‘operator attack’.

La più interessante tra le due è sicuramente la seconda categoria. Infatti, con il termine ‘operator attack‘ indichiamo particolari promozioni indirizzate ad una clientela particolarmente specifica ed in grado di offrire pacchetti particolarmente generosi. Non è un caso che oggi, in questo articolo, parliamo proprio di una promozione di questo tipo proposta da TIM.

TIM Supreme 50 Gb è molto conveniente, ma attenzione ai costi di attivazione

L’offerta in questione prende il nome di TIM Supreme 50 GB e propone le seguenti soglie di traffico, aventi una validità mensile:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione delle numerazioni a pagamento)

verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione delle numerazioni a pagamento) 50 GB di traffico dati da utilizzare in Italia (ed in Europa, seguendo le condizioni di uso lecito e corretto)

La promozione non include gli SMS, i quali saranno tariffati secondo il piano base scelto dall’utente (ricordiamo che TIM prevede il cambio gratuito del piano base della propria SIM). Per aderire a questa promozione è richiesto un canone mensile pari a 5.99 euro. Si tratta di una promozione che, sul lungo periodo, salvo rimodulazioni di sorta, si può rivelare particolarmente conveniente rispetto alle promozioni appartenenti alla categoria delle ‘tradizionali’.

Bisogna fare attenzione, però, ad alcuni elementi aggiuntivi. In primo luogo, come potrete aver facilmente capito, non tutti possono attivare questa promozione, che è aperta esclusivamente ai clienti di Iliad, Fastweb Mobile e alla grande maggioranza degli operatori virutali (precisiamo da subito che sono esclusi Kena Mobile, ho. mobile e Lycamobile).

Inoltre è necessario affrontare dei costi aggiuntivi nel momento in cui stipulate il contratto. In via ufficiale si parla di 12 euro a titolo di costo di attivazione e di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM. Ricordiamo che se decideste di procedere all’attivazione presso un centro TIM, questi costi potrebbero variare. Ricordiamo inoltre che, come avviene per molte promozioni dell’operatore, tale offerta ‘parte’ con un primo bundle da 1000 minuti e 3 GB di traffico dati. Solo in seguito (entro 7 giorni dall’attivazione), infatti, il servizio clienti provvederà a darvi la parte restante del pacchetto acquistato).