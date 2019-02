TIM Steel S: ecco la nuova tariffa con 50 Giga e minuti illimitati a meno di 8 euro al mese (solo per specifici clienti)

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai un’operazione semplice da portare a termine. Almeno per quanto riguarda il nostro paese, il mercato della telefonia mobile è alquanto variegato e, se un determinato giorno un’offerta potrebbe convenire, lo stesso non si potrebbe più dire anche solo la settimana successiva perché, magari, un operatore concorrente ha presentato una tariffa migliore.

Come se non bastasse, non tutte le offerte sono sponsorizzate ‘alla luce del sole’: spesso e volentieri, alcuni clienti possono accedere ad alcune promozioni speciali a cui i normali clienti non possono aderire in alcun modo. Si tratta delle offerte ‘operator attack‘, pensate appositamente per togliere clienti ad un operatore concorrente. La promozione di cui parleremo oggi, non a caso, appartiene proprio a questa categoria ed è proposta da TIM.

Tim Steel S è una tariffa molto vantaggiosa, ma riservata solo a clienti Iliad e MVNO in generale

L’ultima offerta di TIM prende il nome di TIM Steel S e prevede delle soglie di traffico molto simili a quanto visto qualche tempo fa. Ecco i dettagli:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione delle numerazioni a pagamento)

verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione delle numerazioni a pagamento) 50 Giga di traffico dati da utilizzare in territorio nazionale (ed europeo, coerentemente con le regole di utilizzo lecito e corretto)

Per aderire a questa offerta, è necessario versare un canone mensile pari a 7.99 euro, addebitati sul credito residuo. Nel momento in cui si decide di attivare questa promozione, inoltre, è necessario versare un contributo di attivazione pari a 12 euro ed un ulteriore costo per la SIM pari a 10 euro (salvo eventuali promozioni che possono variare da un punto vendita ad un altro).

Per chi decidesse di attivare online, mediante la funzione ‘attiva con operatore‘, è previsto un costo di attivazione pari a 9 euro ed un contributo per la SIM pari a 25 euro (ma con 20 euro di traffico incluso). In tutti i casi, per procedere all’attivazione di questa promozione, è necessario fare una richiesta di portabilità del numero (con il trasferimento del credito residuo)

Ecco le condizioni più importanti da tenere in considerazione

In primo luogo, l’offerta si compone di due bundle. Quello base è composto da 1000 minuti e da 3 GB, i quali saranno convertiti nella promozione richiesta entro qualche giorno. Prestate attenzione a questo aspetto: nel caso in cui l’operatore dovesse tardare nell’attivare le promozioni bonus, è consigliabile richiedere la stessa direttamente ad un operatore via telefono (nella maggior parte dei casi, si tratta di un’operazione che si risolve in qualche minuto).

La navigazione in Internet è erogata mediante tecnologia 4G e, come previsto da tutte le tariffe mobili di TIM, è offerta gratuitamente anche la funzionalità hotspot per la condivisione del proprio traffico Internet con altri dispositivi collegati in Wi-Fi con il proprio smartphone. Si ricorda, infine, che – come stabilito dalla normativa vigente – l’operatore si riserva il diritto di variare unilateralmente quanto previsto dall’offerta, mediante un opportuno preavviso di 30 giorni prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Durante i 30 giorni, il cliente può scegliere se proseguire con l’attuale contratto ed accettare, quindi, le modifiche contrattuali o, in alternativa, è possibile richiedere la disdetta gratuita dallo stesso oppure, in alternativa, è possibile passare all’offerta di un altro operatore concorrente (in entrambi i casi, non sono previste penali a carico del cliente).