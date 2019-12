TIM: sparito il limite di velocità per la promozione ‘Giga Illimitati per un mese’, almeno secondo l’app ufficiale

Vi sarà sicuramente capitato, nel corso di queste ultime settimane, di notare una particolare promozione proposta da TIM a tutti i propri clienti. Per premiare la fedeltà (e per concedere, forse, un generoso regalo di Natale), il noto gestore telefonico ha offerto la possibilità di godere di Giga Illimitati praticamente per tutto il periodo delle feste natalizie.

Come avviene per ogni omaggio di questo tipo, l’attivazione deve essere svolta esclusivamente tramite TIM Party e, di conseguenza, è necessario aderire a tale programma fedeltà al fine di accedere alla promozione. Si tratterebbe di un regalo alquanto particolare in quanto non sono previsti né vincoli temporali, né è previsto un numero massimo di posti disponibili. I più attenti, però, avranno di certo notato la presenza di un solo limite di non poco conto.

TIM poneva un limite di velocità sulla promo ‘Giga Illimitati’

Osservando con attenzione i Termini e Condizioni dell’omaggio di TIM si poteva osservare che era presente un limite pari a 10 Mbps sulla velocità di Download. Si trattava di un limite alquanto stringente specie per una rete di tipo 4G, sebbene sufficiente per la maggior parte degli usi quotidiani di una rete di telecomunicazioni mobile. La situazione, però, pare essere cambiata.

Se ci si reca nell’applicazione MyTim, in particolare recandosi nella sezione dedicata alle offerte attive sul proprio numero telefonico e selezionando ‘Giga Illimitati per un mese’, si può notare un dettaglio non di poco conto. In nessuna parte della descrizione è più visibile un esplicito limite sulla velocità di Download, segno che possa essere stato rimosso dall’operatore telefonico.

Badate bene: non sono pervenute informazioni ufficiali da parte di TIM. Si tratta infatti di pure interpretazioni basate su quanto si legge dall’applicazione ufficiale. Non è un caso, infatti, che alcuni utenti abbiano verificato la presenza di velocità superiori a quelle dettate da tale limite, sebbene ciò dipenda da molti fattori (in primo luogo la copertura radio).

Per il resto, teniamo a ricordare che la promo Giga Illimitati consente a tutti i clienti di TIM di avere traffico senza limiti per un mese dall’attivazione. Non sono previsti costi a carico dell’utente e, al termine di tale periodo temporale, la promozione si disattiva in automatico senza chiedere più nulla al cliente.