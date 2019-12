TIM Seven Super Go: ecco la nuova promo con minuti illimitati e 50 GB di traffico dati (solo per clienti Wind)

È ben noto che il campo della telefonia mobile non comporti mai scelte troppo semplici da portare a termine. Il mercato, infatti, è alquanto vario e, prima di scegliere il giusto contratto telefonico, è bene mettere assieme tutta una serie di ‘tasselli’. La promozione scelta deve avere soglie di traffico adatte all’utente, non deve avere un canone mensile troppo elevato, e l’operatore di appoggio deve garantire un grado di copertura abbastanza buono, specie nei luoghi di maggior interesse per l’utente (casa, lavoro, etc…).

Come se non bastasse, alle normali offerte di telefonia mobile si aggiungono le promozioni ‘winback’. Esse sono delle promozioni molto particolari, di solito non aperte a tutti e dispongono di soglie di traffico particolarmente generose (con un canone mensile abbastanza contenuto). In questo articolo, non a caso, vi parliamo di una di queste offerte proposte da TIM e che potrebbero potenzialmente interessarvi.

TIM Seven Super Go è limitata ai soli clienti Wind

Come anticipato in precedenza, la nuova promozione di TIM prende il nome di TIM Seven Super Go e prevede le seguenti soglie di traffico, aventi una validità mensile:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di quelli per cui è richiesto il pagamento di una somma aggiuntiva).

verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di quelli per cui è richiesto il pagamento di una somma aggiuntiva). 50 GB di traffico dati da utilizzare in Italia (in Europa è previsto un bundle a parte, più ridotto rispetto a quello valido nel nostro paese).

Chiunque decida di attivare questa promozione dovrà corrispondere un canone mensile pari a 7 euro. Ricordiamo che si tratta di una promozione appartenente alla categoria delle offerte ‘winback’ e, di conseguenza, solo i clienti Wind potranno procedere all’attivazione. Si tratta di un’offerta particolarmente conveniente e che potrebbe interessare una buona platea di persone.

Ecco alcuni dettagli aggiuntivi su costi e servizi attivi

Diamo un’ulteriore panoramica su altri aspetti della promozione che sono degni di nota. In primo luogo, al momento della sottoscrizione sono da corrispondere 12 euro per l’attivazione del contratto in negozio e 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (salvo eventuali promozioni di gestori locali).

La velocità di navigazione di questa promozione è limitata a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, a meno che non si attivi l’opzione a pagamento 5G ON. Ricordiamo, inoltre, che tale offerta è aperta a sole richieste di portabilità: non è possibile attivare un nuovo numero telefonico da zero.