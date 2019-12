TIM regala un bonus credito di 10 euro a fronte di una ricarica da 15 euro

Nel Black Friday appena concluso abbiamo potuto osservare molte offerte, alcune interessanti ed altre meno. Non è stato assolutamente semplice scovare i veri e propri affari di cui si parla spesso in rete anche perché, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti, gli sconti applicati in Italia sono generalmente più morbidi e solo in determinati casi si realizza il vero affare.

Concluso il Black Friday, per l’appunto, ci si avvicina al Cyber Monday e alle corpose offerte destinate al settore dell’elettronica di consumo e a quello dell’informatica. Anche questa volta TIM non vuole astenersi dal partecipare e propone, solamente per pochi giorni (fino al 2 Dicembre), un’iniziativa che potrebbe interessare ad alcuni già clienti dell’operatore telefonico. Vediamo meglio tutti i dettagli.

TIM regala 10 euro di credito utilizzabile per i futuri rinnovi della promozione

Precisiamo che l’iniziativa che vi proponiamo in questo articolo si affianca a tante altre pensate dall’operatore e che abbiamo avuto modo di descrivere in un articolo a parte. Passando a tale proposta, TIM regala 10 euro di credito a fronte dell’acquisto di una ricarica di valore pari o superiore a 15 euro.

C’è di più: per ottenere questo bonus è fondamentale procedere contestualmente all’attivazione del servizio ‘Ricarica Automatica’. Per chi non sapesse di cosa stessimo parlando, si tratta di un particolare servizio offerto da TIM che vi permette di ricaricare la vostra SIM in automatico quando più ne avete bisogno (a ridosso del giorno di rinnovo della promozione, oppure in caso di credito negativo, per esempio).

Nel dettaglio, i passaggi da compiere sono i seguenti:

Dall’applicazione MyTIM, effettuare una ricarica di 15 euro (vale sia su iOS che su Android).

Utilizzare il pulsante che si presenterà per attivare il servizio Ricarica Automatica, prima di completare l’acquisto della ricarica stessa.

Ricordiamo che tale promozione è disponibile solo pagando con una carta di credito (VISA, MasterCard, ecc…) mentre tutti gli altri canali sono esclusi dalla promozione. Si è esclusi anche se si ha già attivato il servizio di Ricarica Automatica in precedenza. Ricordiamo, infine, che attivando tale servizio aggiuntivo vi saranno accreditati 5 GB di traffico aggiuntivo per un anno, senza dover nulla all’operatore.