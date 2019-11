TIM regala 10 Giga di traffico dati ad alcuni utenti (molto) fortunati

Al giorno d’oggi siamo abituati a non avere un’opinione troppo positiva sul nostro operatore telefonico. Spesso e volentieri si sente parlare di rimodulazioni tariffarie ed addebiti non previsti: fenomeni che vanno ad impattare sulla fedeltà che un cliente, nuovo o ‘vecchio’ che sia, è disposto ad offrire a quel determinato operatore. Capita che l’operatore telefonico proponga degli sconti o programmi fedeltà di vario tipo ma queste iniziative potrebbero non rivelarsi sufficienti.

A tale scopo, gli operatori telefonici possono anche concedere degli omaggi un po’ più insoliti e che, spesso e volentieri, non sono così facili da ottenere. Oggi parliamo di una nuova iniziativa di TIM che, qualora foste compresi in essa, potrebbe rivelarsi particolarmente interessante.

TIM regala 10 Giga al mese, per un anno, e solo per determinati clienti

Come abbiamo appena anticipato, sembra che TIM sia in vena di regali in quest’ultima parte di Novembre. Alcuni fortunati clienti dell’operatore telefonico potranno beneficiare di 10 Giga di traffico bonus ogni mese senza che sia previsto un costo per l’utente da sostenere. Non sono chiari i motivi che hanno spinto l’operatore telefonico all’erogazione di questo omaggio ma, di certo, non fa male riceverlo.

Teniamo a precisare, infatti, che non è previsto alcun costo in ogni sua forma: niente costi di attivazione, niente canone mensile e nessun costo al termine dell’erogazione dell’omaggio. Precisiamo, inoltre, che TIM ha previsto di erogare il traffico bonus per un massimo di 12 mensilità, salvo recesso dal contratto di telefonia mobile.

Ecco alcuni dettagli su come attivare il regalo e limitazioni presenti

Focalizziamo l’attenzione su alcuni punti che potranno essere di particolare interesse. In primo luogo, per procedere all’attivazione di tale omaggio il cliente non deve far nulla: se selezionato, dovrebbe ricevere un particolare SMS dell’operatore oppure una notifica sull’App MyTim. Eventualmente, per verifica personale, potrete recarvi presso l’area “Offerte per te” e verificare la presenza del bonus.

I 10 Giga saranno erogati mediante tecnologia 4G ad una velocità massima pari a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Al termine delle 12 mensilità previste, l’offerta terminerà il proprio corso senza chiedere alcun costo, né attivando altri piani imprevisti e non richiesti dall’utente.