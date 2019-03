Tim: Prorogate le offerte Tim Steel S 50GB e Tim 15 Go New 30GB

Per il mese di marzo, Tim ha deciso di prorogare due offerte ricaricabili winback attivabili dall’11 febbraio scorso dai clienti che eseguiranno la portabilità del proprio numero (MNP) verso Tim.

Le offerte ricaricabili prorogate sono due. Tim Steel S 50GB offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e 50 Giga di traffico internet (in 4G/LTE) a 7,99 euro al mese. Questa offerta può essere attivata dai clienti che provengono da Iliad e da alcuni operatori virtuali (PosteMobile, CoopVoce, e Fastweb).

Tim 15 Go New 30GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sms illimitati verso tutti, 30 Giga di traffico internet (in 4G/LTE) a 15 euro al mese.

I minuti e i gigabyte non utilizzati alla fine del periodo verranno persi. Terminati i Giga a disposizione, la connessione internet non verrà bloccata, ma si continuerà a navigare a pagamento, al costo di 1,90 euro ogni 200 MB (fino a un massimo di 1 GB ogni 30 giorni). È previsto un costo di attivazione di 12 euro per entrambe le offerte.

Al momento dell’attivazione di una nuova Sim card, si attiva il piano tariffario TIM Base e Chat al costo di 2 euro al mese. Per i nuovi clienti, il primo mese è gratuito. In alternativa, è possibile cambiare piano tariffario verso Tim Base New e Tim Semplice in maniera gratuita.

Il cambio piano è gratuito se lo fa il cliente dall’area clienti MyTim del sito, attraverso il 40916, o dal 119, mentre se si vuole cambiare piano guidato dall’operatore, dal 28 gennaio 2019, la procedura ha un costo di 3,99 euro. Quando si attiva una nuova Sim, si attiva l’offerta TIM In Viaggio Full utile per chiamare, navigare e messaggiare, da dispositivi mobili e computer, ogni volta che si va all’estero, senza costi in Italia.