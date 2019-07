Tim Party: con "Porta i tuoi amici" potrai avere uno sconto in fattura (o giga in omaggio)

Un aspetto molto importante, almeno per quanto riguarda gli operatori telefonici, riguarda il concetto della fidelizzazione. Essa si compone di varie tecniche, le quali possono essere molto differenti l’una dall’altra, volte a ‘blindare’ i clienti ed evitare che passino ad un altro operatore. La maggior parte degli operatori (come TIM e Vodafone) ha realizzato un programma fedeltà ad hoc. mentre Iliad, invece, ha puntato al massimo sulla trasparenza.

TIM, in particolare, offre a tutti i propri clienti il programma fedeltà TIM Party. Si tratta di una serie di benefici, tra cui giochi a premi, sconti su smartphone e molto altro ancora, volti a premiare il cliente che è rimasto fedele. A partire dal 29 Luglio, tutti gli attuali clienti potranno invitare altre persone a tale programma fedeltà, ottenendo alcuni vantaggi.

Invitando gli amici su TIM Party si potranno avere due tipi di regalo differenti

L’iniziativa di TIM prende il nome di “Porta i tuoi amici” ed è accessbile da parte di tutti i clienti che fanno abitualmente uso di TIM Party. Accedendo alla pagina dedicata, si potrà procedere alla creazione di un codice amico univoco. Consegnando questo codice ai propri contatti (i quali dovranno inserirlo nel momento in cui desiderano registrarsi al servizio), si potranno ricevere alcuni vantaggi aggiuntivi.

Se siete clienti di rete fissa, beneficerete di uno sconto di 2 euro in fattura per ogni amico che accetta il vostro invito (fino ad un massimo di 10 euro). Se siete clienti di rete mobile, invece, potrete avere 10 giga in omaggio per ciascuna persona invitata (fino ad un massimo di 50 giga). Inoltre, l’amico che aderisce a TIM Party mediante il vostro codice amico potrà avere anch’esso 2 euro di sconto in fattura oppure 10 giga in omaggio (validi per 7 giorni).

Termini e condizioni dell’iniziativa “Porta i tuoi amici”

L’adesione all’iniziativa “Porta i tuoi amici” comporta l’adesione anche ad un insieme di regole da rispettare. Si potranno invitare tutti gli amici che si desidera. ma solo le prime cinque attivazioni portate a termine concorreranno alla consegna dei benefici (TIM ha previsto uno specifico portale per controllare lo stato degli inviti). Non è possibile invitare sé stessi o, più in generale, non concorrono ai benefici tutte le registrazioni correlate allo stesso codice fiscale del cliente invitante.

Superati i cinque inviti, chi invita non riceverà più alcun beneficio, ma gli amici invitati potranno comunque godere di quanto scritto qui sopra. I regali possono essere attivati singolarmente oppure tutti assieme, a discrezione dell’utente e fino al 30 settembre 2019, salvo eventuali cambiamenti che saranno debitamente comunicati da TIM.