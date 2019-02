TIM Limited Edition Online 40: la nuova offerta prevede 40 Giga, minuti ed SMS illimitati

Ormai è ben noto che scegliere la giusta tariffa telefonica non è assolutamente un’operazione semplice da compiere. Ci sono varie opzioni all’interno del mercato, le quali sono in grado di accontentare utenti diversi a seconda delle loro esigenze (c’è chi ha bisogno di una tariffa economica, chi di una velocità di navigazione impeccabile). È raro che ci siano offerte in grado di accontentare più tipi di utenti e, di solito, queste ultime fanno parte della categoria winback, ossia delle offerte mirate in quanto clienti di uno specifico operatore concorrente.

L’offerta di oggi è proposta da TIM e, grazie alle informazioni accluse di seguito, potrete chiaramente notare come sia ben lontana da altre offerte winback proposte dallo stesso operatore.

TIM Limited Online Edition: attenzione al canone mensile

TIM Limited Edition Online 40 è il nome della nuova offerta dell’omonimo operatore, e prevede queste soglie di traffico mensili:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (eccetto i numeri a pagamento)

verso tutti i numeri nazionali (eccetto i numeri a pagamento) SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali

verso tutti i numeri mobili nazionali 40 Giga di traffico dati da utilizzare sul territorio nazionale (in Europa si può usufruire di un piccolo bundle separato)

Si tratta, quindi, di un’offerta ‘bundle tutto incluso’ , ma il costo non è affatto contenuto. Chiunque voglia accettare questo piano (ricordiamo che l’offerta è attivabile da tutti, richiedendo la portabilità del numero), infatti, è consapevole di dover pagare un canone mensile pari a 15 euro. A questi, poi, si aggiungono 25 euro per il pagamento della SIM (con 20 euro di credito telefonico già incluso). In cambio, TIM offre il primo mese e il contributo di attivazione, pari a 9 euro.

L’addebito dell’offerta può essere fatto su carta di credito abilitata, su conto corrente bancario o postale, oppure direttamente sul credito residuo. In quest’ultimo caso, al momento del rinnovo, il credito disponibile deve essere uguale o superiore a quello richiesto dal canone, pena il congelamento dell’offerta. Se l’utente non ricaricasse il proprio numero entro 30 giorni, TIM procederà alla disattivazione dell’offerta.

La navigazione è permessa mediante tecnologia 4.5G, offerta gratuitamente fino a nuova comunicazione dell’operatore telefonico. Nel caso in cui non sia presente questa copertura, è comunque possibile navigare utilizzando tutte le altre connettività operative (2G, 3G, HSPA, e 4G LTE). Ricordiamo che, contestualmente all’attivazione, si attiva il piano TIM Base e Chat al costo di 2 euro al mese (offerto il primo mese), disattivabile gratuitamente.