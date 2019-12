TIM e Vodafone, secondo uno studio, sono i migliori operatori italiani (per l’anno in corso)

Tutti siamo perfettamente a conoscenza del fatto che la qualità di rete dipenda molto dall’operatore con cui si decide di sottoscrivere un contratto di telefonia mobile. Un determinato operatore X potrebbe ‘prendere’ bene nel nostro quartiere ma potrebbe non essere detta la stessa cosa in un’altra città, per fare un semplice esempio. Scegliere il giusto operatore telefonico in base anche alla copertura è, quindi, un fattore da tenere ben presente.

Non è sempre semplice scegliere il giusto operatore telefonico in base alla copertura ma, per fortuna, alcuni studi intervengono in nostro aiuto. Quest’oggi, in questo articolo, vi mostriamo i dati emersi da uno studio di Tutela che, come già anticipato, premia la qualità offerta sia da TIM che da Vodafone.

TIM e Vodafone sono i migliori operatori italiani in tutte le categorie

Premettiamo che Tutela è un ente indipendente, avente sede in Canada, che si occupa di valutare la qualità delle reti di telecomunicazioni di tutto il mondo. In particolare, ad essere messe sotto esame è toccato questa volta alle reti italiane e quelle uscite meglio sono le reti di TIM e Vodafone. La prima categoria presentata da Tutela prende il nome di Excellent Consistent Quality e consiste nella visione di contenuti particolarmente esigenti in termini di banda (streaming video in Full HD, multiplayer online e videochiamate di gruppo, per esempio).

Le reti di TIM e Vodafone hanno primeggiato a pari merito, ottenendo una percentuale pari al 77,9% (tale percentuale è riferita al numero di test sul totale il cui risultato testimonia di essere connessi ad una rete di qualità). Seguono Wind al 74,5%, Iliad al 72,3% e Tre al 66,5%. Ricordiamo che questi risultati esprimono una media sul totale e, di conseguenza, non è detto che le reti di TIM e Vodafone siano migliori rispetto alle altre in tutte le zone d’Italia.

Per quanto riguarda le velocità di navigazione, Vodafone è la prima in downlink a 16,6 Mbps con TIM che segue a 16,4 Mbps. Seguono gli altri operatori con velocità via via più contenute. La stessa classificazione è valida anche per la latenza di rete, ma la situazione cambia nel caso dell’upload: TIM è la migliore con 5,7 Mbps ed è seguita da Wind, Iliad, Vodafone (che non primeggia) e Tre.