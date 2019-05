Tim, dal 26 maggio la ricarica da 10€ darà 9€ sul credito residuo

Con “Tim“, uno degli operatori telefonici che operano in Italia, si può aderire alla promozione “Ricarica+”. In questa circostanza, grazie a una tariffa di 1€, verranno regalati all’utente minuti e giga illimitati per 24 ore, oltre a partecipare all’estrazione di 10.000 premi, tra cui vengono compresi ricariche, smartphone, e tablet.

Al momento, i tagli di “Ricarica+” compresi nell’offerta sono quelli da 5€, 6€, 17€ e 22€. Per partecipare a questa promozione, come si può leggere dal sito “Tim“, bisogna rispondere “sì” all’SMS dell’operatore. Si vinceranno sicuramente 10 o 20 giga di Internet, mentre un altro messaggio ci dice se abbiamo vinto un altro dei 10.000 mila premi a disposizione.

Il nuovo taglio di “Ricarica+”

L’operatore ha deciso di estendere questa promozione anche per coloro che decidono di fare una ricarica da 10€. La promozione è obbligatoria, quindi sul nostro credito residuo ci troveremo solamente 9€. Tuttavia, come premio, si potrà chiamare e navigare illimitatamente fino alle 23:59 del giorno successivo all’attivazione, oltre a partecipare all’estrazione dei ricchi premi già citati in precedenza.

Al momento, la pagina ufficiale di “Tim” non ha rivelato ancora nulla di questa offerta, ma basta contattare il servizio clienti su Messenger per ricevere un messaggio simile a questo: “Dal 26 maggio 2019 viene introdotto il nuovo taglio di Ricarica 10+ che si compone di: 9€ di credito + Minuti e Giga illimitati per 24h. Il taglio di Ricarica 10+ sarà disponibile c/o Centri TIM, Edicole, Bar e Tabaccai abilitati e sostituirà su questi canali il taglio standard da 10€”.

Tuttavia, non tutto sembra essere perduto, poiché la ricarica da 10€ non scompare del tutto, visto che continuerà a essere disponibile tramite la ricarica alla cassa, le consuete tesserine scratchcard, il bonifico bancario, il sito web, e la companion app. Una notizia che sicuramente non renderà felici i clienti “Tim”, tanto che su Internet si possono leggere già i primi utenti adirati.