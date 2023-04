Tecno Spark 10 4G: basico ma con NFC, jack audio e scanner biometrico

La serie Tecno Spark 10 dell’omonimo marchio cinese della galassia Transsion Holdings comprende già i modelli Tecno Spark 10 Pro e Tecno Spark 10 5G e, ora, è stata arricchita anche dal modello Tecno Spak 10 4G appena presentato nelle Filippine, ove può essere comperato per la cifra di circa, cambio alla mano, 82 euro.

Tecno Spark 10 4G è previsto nelle colorazioni Meta White, Meta Blue e Meta Black con uno chassis che misura 163,89 × 75,39 × 8,40 mm (più o meno quanto il modello 5G, che pesa 84.3 grammi). Il frontale ha cornici discretamente ottimizzate su 3 lati, uno dei quali, quello superiore, presenta un notch a goccia d’acqua. Posteriormente lo stile si esprime in uno square che, quasi come la rotazione di un triskele, pone a destra il Flash LED circolare e, alla sinistra di quest’ultimo, due sensori fotografici.

Lungo il perimetro, a destra, nel pulsante d’accensione del Tecno Spark 10 4G troviamo un nient’affatto scontato scanner per le impronte digitali. Il display è un LCD IPS da 6,6 pollici risoluto in HD+ (a 720 × 1612 pixel, 267 PPI) con un refresh rate di 90 Hz: il rapporto panoramico è a 20:9, mentre lo screen-to-body è dell’84.7%.

La fotocamera davanti ha una risoluzione di 8 megapixel. Dietro, come fotocamera principale troviamo un sensore grandangolare da 50 megapixel (con pixel grandi 0,7 micrometri e messa a fuoco fasica PDAF) e un sensore secondario da 2 megapixel (f/2.4 di apertura focale) per la cattura della profondità necessaria all’effetto Bokeh. La sezione audio annovera un altro elemento poco scontato per la categoria entry level di questo smartphone, ovvero un mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati.

Il chipset octacore MediaTek Helio G37 con GPU IMG PowerVR integrata si avvale di 8 GB di RAM, estensibili di altrettanti GB tramite la funzione di RAM estesa, che pesca dallo storage, da 128 GB, espandibile via microSD. Tramite la microUSB Type-C, che si occupa anche del trasferimento dati, si può caricare velocemente, a 18W, la batteria, da 5.000 mAh, bastevole per due giorni di uso normale. Le altre connettività comprendono il Dual-SIM, il summenzionato 4G, il Wi-Fi, il Bluetooth, l’NFC per i pagamenti contactless e il GPS. Il sistema operativo è Android 13, implementato con l’interfaccia proprietaria HiOS 12.