Teclast A10S, in promozione il tablet low cost con maxi batteria e display FullHD a 16:10

Il noto store asiatico GearBest, di recente passato per un restyling minimale della propria interfaccia (ora dotata anche di un nuovo logo), ha avviato la promozione di un interessante tablet cinese per la riproduzione multimediale, il Teclast A10S, piuttosto valido dal punto di vista delle connettività e, quindi, versatile negli usi.

Il Teclast A10S (12.90 x 16.70 x 0.90 cm, per 490 grammi) monta – supportato da una GPU Mali-T720 – un display da 101. pollici con risoluzione FullHD rappresentata da 1920 x 1200 pixel grazie all’aspect ratio a 16:10: quest’ultima si rivela molto adatta per la fruizione delle pagine internet, quando il device è tenuto in assetto verticale e, nello streaming dei film in modalità orizzontale, può ora contare sul fatto che gran parte dei player (es. YouTube) siano adattivi (e quindi privi di bande nere in alto e in basso).

Le fotocamere sono due, con quella anteriore per i selfie, da 2 megapixel (più adatta alle videochiamate con Skype), e quella posteriore provvista di 5 megapixel di risoluzione, mentre l’erogazione sonora non è da sottovalutare, vista la non scontata presenza di due speaker stereo, e di un ormai quasi introvabile jack da 3.5 mm per le cuffie cablate.

Il retro del Teclast A10S, privo di scanner biometrico, mimetizza bene la banda per le connettività Wi-Fi ac dual band e Bluetooth 4.0 (manca il 3 o 4G), ed offre protezione all’hardware interno, formato dal risparmioso quad-core (1.5 GHz) Mediatek MTK8163, dalle memorie RAM (2 GB) + storage (32 GB, espandibili a 128), dalla batteria (6.000 mAh, caricabile via microUSB 2.0, con autonomia di 16 ore nella riproduzione di video), e dal localizzatore GPS.

Lato software, il tablet Teclast A10S sconta il fio della sua promozione particolarmente appetibile: il sistema operativo, infatti, è fermo ad Android Nougat 7.0, con poche possibilità che venga aggiornato (se non ricorrendo a una custom rom non ufficiale). Per la distribuzione, il prezzo ufficiale di listino è di 138.51 euro ma, attualmente, uno sconto del 16% permette di acquistarlo a 117 euro netti, comprensivi di spedizione gratuita (Italy Via Linea Prioritari).