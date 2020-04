Samsung, per il Coronavirus, estende tutte le garanzie in scadenza fino al prossimo luglio.

In queste ultime settimane, la pandemia da COVID-19 sta comportando notevoli cambiamenti nella vita di tutti i giorni. Come ben sapete, molti stati del mondo stanno applicando diverse misure restrittive al fine di limitare la diffusione dell’agente patogeno. Nel nostro paese, ad esempio, non si può uscire di casa se non per motivi comprovati come fare la spesa oppure comprare le medicine.

Di conseguenza, molte azioni di tutti i giorni diventano più complicate. Ad esempio, se avete acquistato uno smartphone e necessitate di assistenza, recarvi presso lo stesso negozio dove lo avete acquistato può diventare un’operazione molto più complessa (anche perché quello stesso negozio, con ogni probabilità, rimarrà chiuso). Per fronteggiare questa problematica, Samsung ha deciso di venire incontro ai propri clienti con un servizio che, di certo vi potrà far piacere.

Samsung estende la garanzia fino al 15 luglio, ma è necessario conservare una prova d’acquisto

Come potrete aver intuito dal sottotitolo, Samsung ha appena deciso di estendere il termine ultimo per la garanzia legale offerta al consumatore fino al prossimo 15 luglio. Ricordiamo, per chi non ne fosse al corrente, che la garanzia legale si applica su tutti i prodotti elettronici che hanno subito un danno non imputabile al cliente (il display rotto, ad esempio, nella maggior parte dei casi non rientra in questa forma di garanzia) ed è valida per due anni dall’acquisto (oppure dalla data in cui vi è arrivato l’articolo, se lo avete acquistato online).

Chiarito il funzionamento della garanzia legale, proseguiamo dicendo che l’estensione della garanzia è valida per tutti quei prodotti ove la stessa è scaduta o scade nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 giugno 2020. Per far valere questo diritto è fondamentale conservare una qualunque prova d’acquisto del prodotto, come lo scontrino oppure la fattura. Si può usufruire della garanzia contattando direttamente Samsung, attraverso il numero verde 800 726 7864 (attivo tutti i giorni della settimana) oppure via e-mail o chat in tempo reale sul sito ufficiale dell’azienda.

Si specifica che la garanzia vale per qualunque prodotto venduto da Samsung, come gli smartphone della serie Galaxy, le Smart TV, gli impianti audio/video e molto altro ancora. La stessa azienda sud-coreana ha attivato anche un particolare servizio di ritiro e consegna a domicilio, fondamentale in questi giorni in cui i movimenti quotidiani sono fortemente limitati.

Qualora il vostro dispositivo necessitasse di un intervento non coperto dalla garanzia legale (perché scaduta o perché si tratta di un danno accidentale), Samsung ha potenziato un ulteriore servizio online noto come “Smart Repair“.