Samsung Galaxy Z Flip 5: il display esterno supporta Google Maps, YouTube e Google Messaggi

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 è uno degli smartphone pieghevoli più attesi del 2023, e promette di offrire un’esperienza d’uso innovativa e versatile. Tra le caratteristiche più interessanti di questo dispositivo c’è il display esterno, che si estende per gran parte della parte anteriore del telefono e che permette di accedere a diverse funzioni senza dover aprire il foldable. Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe collaborato con Google per ottimizzare alcune delle sue app più popolari per il display esterno del Galaxy Z Flip 5, rendendolo molto più utile e pratico.

Tra queste app ci sarebbe Google Maps, che consentirebbe di visualizzare le indicazioni stradali anche con il telefono piegato a metà. Questo potrebbe essere molto comodo per chi usa lo smartphone come navigatore in auto o in bici, o per chi vuole consultare rapidamente una mappa senza dover aprire il dispositivo. Oltre a Google Maps, Samsung e Google avrebbero lavorato anche per portare sul display esterno del Galaxy Z Flip 5 altre due app: YouTube e Google Messaggi.

La prima permetterebbe di guardare i video preferiti direttamente sullo schermo secondario, magari appoggiando il telefono su una superficie piana e godendosi la visione in modalità landscape. La seconda consentirebbe di ricevere e rispondere ai messaggi in modo veloce e semplice, senza dover interrompere altre attività. Queste app ottimizzate per il display esterno del Galaxy Z Flip 5 dimostrano la volontà di Samsung e Google di sfruttare al meglio le potenzialità degli smartphone pieghevoli, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità e personalizzazione.

Il display esterno, infatti, non sarebbe più solo un semplice visualizzatore di notifiche, ma un vero e proprio schermo aggiuntivo che amplia le funzionalità dello smartphone. Il Samsung Galaxy Z Flip 5 dovrebbe essere presentato ufficialmente nel mese di agosto 2023, insieme al Galaxy Z Fold 5 e al Galaxy S22. Si tratta di tre dispositivi di fascia alta che rappresentano il meglio della tecnologia mobile di Samsung, e che si preannunciano come dei successi di vendita.

Il Galaxy Z Flip 5, in particolare, potrebbe attirare l’attenzione di chi cerca uno smartphone compatto ed elegante, ma allo stesso tempo capace di offrire un grande schermo interno e un display esterno multifunzionale.