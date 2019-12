Samsung Galaxy S20 spunta in rete: semplice cambio di nomenclatura (rispetto ad S11) o c’è dell’altro?

Ormai la primavera non è per nulla lontana e per tutti gli appassionati della telefonia mobile essa rappresenta un momento alquanto caldo. Nel periodo compreso tra Marzo ed Aprile, infatti, Samsung è solita rinnovare la propria line-up di dispositivi top di gamma (quelli appartenenti alla serie Galaxy S), introducendo le novità più disparate.

A conti fatti, non manca molto alla prossima primavera (siamo alla soglia dei 2/3 mesi di distanza temporale) ed è lecito aspettarsi una pioggia di rumor sui prossimi smartphone di Samsung. Oggi, non a caso, vi parliamo proprio di uno di questi rumor che va a riguardare il nome dei futuri dispositivi di Samsung, i quali potrebbero essere diversi dalle aspettative.

I Galaxy S20 potrebbero essere i tanto rumoreggiati ‘Galaxy S11’?

Proprio oggi, il 25 Dicembre, il noto leaker Ice Universe avrebbe pubblicato un post con solo due parole: Galaxy S20. Sebbene si tratti solamente di un rumor, storicamente parlando Ice Universe è un leaker abbastanza affidabile e difficilmente sbaglia le sue previsioni. Di conseguenza, è lecito porsi delle domande in risposta a rumors di questo tipo.

La prima supposizione che verrebbe in mente, anche perché è la più banale, è la seguente: Samsung ha deciso di cambiare la nomenclatura dei propri smartphone top di gamma da S11 ad S20. Si tratta di un’opzione più che lecita sia considerando che con il 2020 inizia una nuova decade, sia tenendo in considerazione che Huawei ha fatto una cosa molto simile anche con la sua line-up di smartphone top di gamma (la serie P).

I Galaxy S20 potrebbe anche essere una line-up di smartphone pieghevoli

Sebbene sia un’opzione meno probabile della precedente, è giusto fare anche questa supposizione: I Galaxy S20 saranno una line-up di dispositivi pieghevoli, sempre top di gamma, affiancata ai classici smartphone al top di Samsung. Si tratta di un’opzione meno realistica in quanto siamo solo agli albori del mercato dei pieghevoli e la tecnologia ha la necessità di maturare e migliorare nel tempo.

Oltre a ciò, i dispositivi pieghevoli sono ancora particolarmente costosi e, per questo motivo, potrebbero non essere particolarmente appetibili al grande pubblico. Insomma, si tratta di soli rumor e solo in futuro potremo chiarire quale delle due ipotesi potrà, o meno, divenire realtà.