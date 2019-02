Samsung Galaxy S10 stupisce: potrebbe esserci l’ingresso del jack per le cuffie

In questi ultimi mesi sono trapelate moltissime informazioni sulla nuova line-up di smartphone top di gamma di Samsung: quella che prenderà il nome di Galaxy S10. Parliamo di line-up in quanto, come affermano svariate fonti in rete, l’azienda coreana dovrebbe presentare più di un solo modello di smartphone in modo da accontentare una clientela alquanto variegata. Tante sono le caratteristiche del design emerse in queste ultime settimane (in particolare, si cita la presenza della famosa ‘pillola’) ma alcune, invece, sono state costantemente avvolte da un alone di mistero.

Parliamo, in questo caso, del famoso jack per le cuffie. La maggior parte dei produttori, al fine di aggiungere spazio extra per la componentistica interna, sta provvedendo alla rimozione di questo ingresso preferendo, quindi, le alternative proposte dalla connettività Bluetooth. Samsung, però, potrebbe non essere della stessa idea dei propri concorrenti: ecco tutti i dettagli.

Il Galaxy S10 dovrebbe avere il jack per le cuffie, almeno secondo SamMobile

Rispetto a qualche tempo fa, dove non si avevano sufficienti informazioni sul tema, una nuova indiscrezione riportata da SamMobile potrebbe rivelarsi alquanto interessante. Secondo il noto portale, i nuovi Galaxy S10 dovrebbero integrare il classico jack per le cuffie da 3.5mm. Si tratta di una notizia non di poco conto e che, di certo, saprà accontentare una grossa fetta di utenti.

Sebbene anche gli utenti, seppur lentamente, si stiano spostando nel reparto degli auricolari Bluetooth, l’immediatezza del jack per le cuffie non è la stessa offerta da una connessione senza fili e Samsung potrebbe ritenere questo dettaglio fondamentale. Ricordiamo, però, che si tratta di sole indiscrezioni affermate da un portale online e che, quindi, potrebbero non rivelarsi fondate.

Ricordiamo, infine, che Samsung dovrebbe presentare tre diverse versioni del Galaxy S10 le quali avranno, ovviamente, prezzi e componentistica interna molto differenti l’uno dall’altro. Per dare una rapida idea della ‘distanza’ che intercorre fra questi dispositivi basti pensare che la variante più economica potrebbe costare 749 euro mentre la più costosa di tutte potrebbe sfiorare la bellezza di 1.499 euro.