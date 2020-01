Samsung Galaxy Note 10 Lite, rumors: emerse le prime foto del nuovo phablet

È appena iniziato il nuovo anno e già si inizia a parlare di nuovi smartphone in casa Samsung. Ciò non deve cogliere ‘impreparato’ il lettore: l’azienda sud-coreana è solita presentare alcuni dei suoi migliori modelli di smartphone proprio in primavera (nello specifico, ci si attende una nuova line-up della serie Galaxy S) e, di conseguenza, essa non dovrebbe mancare nemmeno questo appuntamento annuale.

Prima che vengano presentati gli smartphone top dell’anno, è alquanto probabile che Samsung voglia ancora spremere le attuali line-up top di gamma aggiungendo nuovi dispositivi, magari più economici. Su questo aspetto si è dibattuto un bel po’ nel corso degli ultimi mesi, complici i vari rumors venuti alla luce. Tuttavia pare che, almeno da adesso, si abbiamo più elementi tra le mani che confermerebbero l’imminente presentazione di almeno uno smartphone.

Samsung Galaxy Note 10 Lite sarà una versione più economica del suo omonimo più costoso

Come appena anticipato, sono giunte nuove informazioni sul Samsung Galaxy Note 10 Lite. Differentemente dagli scorsi periodi, dove vi erano unicamente rumor, questa volta si ha una prova tangibile della sua esistenza: sono emerse le prime foto reali dello smartphone. Possiamo affermare con sufficiente sicurezza che si tratti proprio del Note 10 Lite in quanto lo stesso nome è raffigurato sia nella schermata di accensione, sia in alto nelle impostazioni di sistema. Cominciamo, quindi, una prima analisi di tale prodotto.

Ovviamente gli unici commenti possibili sono quelli che riguardano il design. Il primo dettaglio che salta all’occhio riguarda sicuramente il modulo fotografico posteriore. Notiamo che esso occupa una porzione rettangolare della back cover e dovrebbe ospitare ben tre sensori. Il display, come da tradizione, dovrebbe essere di tipo AMOLED e avrebbe il foro al centro, in linea con la gamma Note attuale.

Curiosa potrebbe essere la scelta dei materiali. Sebbene non si abbiano informazioni specifiche a riguardo, la back cover appare molto lucida, forse addirittura troppo. Si tratta di una superficie in vetro oppure si professa un ritorno (non troppo gradito) al policarbonato (che non vedevamo da un bel po’ di tempo, soprattutto sui migliori smartphone di Samsung)?

Per il resto rimane un Galaxy Note e, di conseguenza, non dovrebbe mancare la classica S-Pen. Di conseguenza, se tutto andrà come previsto, tale phablet potrà assumere il ruolo di primo Note realmente economico da un po’ di tempo a questa parte. Resta da attendere solamente la presentazione ufficiale, alla quale non si dovrebbe dover attendere più di tanto