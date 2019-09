Rimodulazioni Vodafone: da oggi, 1°Settembre, scattano gli aumenti per alcune offerte ‘Special Minuti’

Il rincaro di una determinata tariffa telefonica, si sa, non è un aspetto che piace particolarmente ai clienti di un determinato operatore. Spesso per varie motivazioni (la più classica è ‘per mutate esigenze di mercato’) un determinato operatore telefonico si vede costretto a rivedere al rialzo il canone mensile di determinate promozioni telefoniche.

Le più bersagliate sono, spesso e volentieri, le offerte ‘operator attack’ e le ‘winback’. In entrambi i casi si tratta di offerte particolarmente convenienti e spesso fuori mercato: di conseguenza, l’operatore telefonica ‘aggiusta’ il canone portandolo, piano piano, a quello delle offerte normalmente aperte a tutti i clienti. Vodafone è tristemente ‘famosa’ per le rimodulazioni tariffarie e, non a caso, in questo articolo parleremo proprio di una rimodulazione che è in vigore dal 1°Settembre.

Le Vodafone Special Minuti 30 GB e 50 GB subiscono un aumento, ma c’è un regalo

Come appena anticipato, le offerte oggetto di questo aumento tariffario sono le Vodafone Special Minuti 30 GB proposte a 9,99 e 7 euro al mese e la Vodafone Special Minuti 50 GB proposta a 6,99 euro al mese. In ogni caso, la rimodulazione non cambia ed è pari a 1,98 euro al mese applicata al primo rinnovo successivo alla data del 1° Settembre (è già entrata in vigore, quindi).

Il cliente è stato debitamente informato sia mediante i canali web dell’operatore telefonico, sia mediante un SMS dedicato nel quale è spiegato tutto nel dettaglio. Come ‘compenso’, dedicato a chi decide di rimanere in Vodafone, l’operatore ha pensato ad un omaggio: 20 GB al mese gratuiti validi per un anno dall’attivazione. Per poterli attivare, è necessario chiamare il 42590 e seguire le istruzioni della voce guida.

Come recedere da un contratto di telefonia mobile di Vodafone

Se, invece, non foste soddisfatti dalla modifica apportata dall’operatore rosso, potrete sempre decidere di recedere dal contratto seguendo una di queste strade (ricordiamo che, nel caso di un’imminente rimodulazione, il recesso non comprende costi aggiuntivi):

Collegandosi al sito ‘variazioni.vodafone.it’

Inviando una raccomandata A/R

Inviando una PEC all’indirizzo dedicato allo scopo

Chiamando il 42590 e seguendo le istruzioni della voce guida

Qualunque comunicazione scritta deve riportare la causale ‘modifica condizioni contrattuali’, affinché non siano applicate penali per il recesso.