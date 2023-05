Redmi Note 12T Pro: ufficiale lo smartphone adatto all’intrattenimento multimediale

Uno dei prodotti più attesi della giornata è stato annunciato nelle scorse ore, in Cina, quando Xiaomi ha svelato il nuovo smartphone Redmi Note 12T Pro, con buone prestazioni, adatto a chi non voglia spendere troppo accontentandosi di qualche compromesso (ma neanche troppi) in sede di video e foto.

Redmi Note 12T Pro (8,87 mm di spessore, per 200 grammi di peso) è previsto nelle colorazioni azzurro (harumi blue), nero (carbon black) e bianco (ice fog white): davanti ha un foro mentre, dietro, c’è un lingotto un poco in rilievo per l’apparato della postcamera. Di lato troviamo lo scanner per le impronte digitali.

Questo smartphone è molto attento alla multimedialità, quanto meno a livello intrattenitivo. Lo schermo è un LCD da 6,6 pollici secondo un aspect ratio a 20,5:9, con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), copertura 100% spazio colore DCI-P3, profondità colore a 10-bit, estrema precisione del colore (Delta E≈0.44, JNCD≈0.36), 650 nit di luminosità massima, contrasto 1.400:1, sensore a livello hardware per la temperatura del colore ambientale, refresh rate adattivo (30/48/50/60/90/120/144 Hz), touch sampling a 270 Hz, DC dimming, certificazioni HDR10, Dolby Vision, e DisplayMate A+.

A livello audio, troviamo il mini-jack da 3.5 mm, due speaker 1012 + 1216 mentre la vibrazione viene assicurata da un motore lineare sull’asse X. Sul piano dell’imaging attivo, la fotocamera anteriore (OmniVision OV16A1) arriva a 16 megapixel mentre, dietro, la tripla fotocamera prevede un sensore ausiliario (OmniVision OV02B10) da 2 megapixel per le macro, uno secondario da 8 megapixel per l’ultra vide a 120° (Samsung 4H7) e uno primario da 64 megapixel (OmniVision OV64B). I video sono girati in 1080p 30/60 fps davanti e in 4K a 30 fps dietro.

Nel Redmi Note 12T Pro il chipset octacore (3.1 GHz) MediaTek Dimensity 8200-Ultra, realizzato a 4 nanometri da TSMC che l’ha abbinato a una GPU Mali-G610 a 6 core, si avvale di 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e di 128, 256 o 512 GB di storage UFS 3.1. In tema di gestione delle temperature la superficie per la dissipazione del calore supera i 10000 m㎡. La batteria, da 5.080 mAh, si carica rapidamente a 67W mediante la Type-C che figura nell’array delle connettività assieme a Dual SIM, 5G, Wi-Fi ax/6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS (Glonass, Galileo, Beidou, Qzss) e infrarossi per la funzione telecomando. Lato software, c’è Android 13 sotto la MIUI 14.

Per quel che riguarda il listino, il modello da 8+128 GB costa 1599 yuan (210 euro), quello da 8+256 GB viene 1699 yuan (223 euro), quello da 12+256GB è venduto a 1799 yuan (237 euro), laddove quello da 12+512 GB richiede 1999 yuan (263 euro).