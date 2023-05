Redmi Note 12R Pro: ufficiale il nuovo medio-gamma 5G targato Xiaomi

Se ne parlava ormai da qualche giorno e, alla fine, Xiaomi ha presentato l’ennesimo smartphone della serie Note 12, il Redmi Note 12R Pro, che per lunghi tratti appare essere un rebrand del già noto Redmi Note 12 5G lanciato in Cina.

Stilisticamente, Redmi Note 12R Pro ha uno chassis (165,8 x 76,21 x 7,98 mm per 188 grammi, IP53) con i bordi laterali piatti, compreso quello di destra dove il pulsante di accensione fa anche da scanner per le impronte digitali. Frontalmente vi è un punch home centrale in alto mentre, dietro, come su taluni POCO, vi è un modulo squadrato formato da un rettangolo in rilievo e da un’altra superficie rettangolare invece a filo con la scocca.

Redmi Note 12R Pro implementa un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, 1.200 nits di picco, refresh rate a 120 Hz e touch sampling a 240 Hz: tale pannello ha ottenuto la certificazione SGS per la bassa emissione di luce blu. La fotocamera per selfie e videochiamate arriva a 16 megapixel e supporta lo sblocco facciale.

Posteriormente, Redmi Note 12R Pro ha una doppia fotocamera, con un sensore AI da 2 megapixel per la profondità e un sensore principale da 48 megapixel. Il costruttore ha implementato una modalità che simula la trama delle fotocamere a pellicola: nello specifico, si possono simulare per gli studi umanistici le fotocamere HD in bianco e nero, quelle negative a colori per la street photografy, quelle per le storie, per i documentari e per i ritratti.

Il chipset a 8 core (2,0 GHz) e a 6 nanometri di litografia Snapdragon 4 Gen 1 anima lato hardware il Redmi Note 12R Pro, coadiuvato da 12 GB di RAM (LPDDR4X): lo storage consta in 256 GB di spazio di archiviazione (UFS 2.2). L’array delle connettività prevede il 5G Standalone e non, il 4G VoLTE, il Dual SIM, il Wi-Fi ac (2,4 GHz + 5 GHz), il Bluetooth 5.1, il mini-jack da 3.5 mm, l’emettitore di infrarossi, e il GPS (GLONASS).

La batteria del device, dalla capienza di 5.000 mAh sufficiente a un paio di giorni in uso medio o a un giorno di uso intenso, beneficia della ricarica rapida a 33W via microUSB Type-C. Sotto l’interfaccia MIUI 14 c’è il sistema operativo Android 13.

Attualmente, il Redmi Note 12R Pro può essere acquistato presso vari store cinesi, nella sola combinazione da 12+256 GB, ma nelle opzioni di colore nero, bianco e oro, al prezzo di 1.999 yuan, pari a pressappoco 259 euro.