Redmi Note 12R: il primo smartphone con Snapdragon 4 Gen 2

Redmi, il brand economico di Xiaomi, ha presentato in Cina il suo nuovo smartphone Redmi Note 12R, il primo a montare il chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, annunciato pochi giorni fa.

Si tratta di un dispositivo di fascia media con caratteristiche interessanti e un prezzo molto competitivo. Redmi Note 12R (8,17 mm come spessore, peso di 199 grammi)ha un design semplice ma elegante, con una scocca in plastica disponibile in tre colori: nero, blu e argento (Midnight Black, Time Blue e Sky Fantasy). Sul retro spicca il modulo fotografico rettangolare con tre sensori e il flash LED, in stile iPhone. Sul lato destro troviamo il pulsante di accensione con il sensore di impronte digitali integrato e i tasti del volume. In alto c’è il jack audio da 3,5 mm e l’altoparlante secondario, mentre in basso c’è la porta USB Type-C e l’altoparlante principale.

Il display è un pannello LCD IPS da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, touch sampling a 240 Hz. Lo schermo ha una luminosità massima di 450 nits e supporta la modalità lettura e la protezione per gli occhi: c’è anche la certificazione SGS a bassa luce blu. Nella parte superiore c’è uno piccolo foro che ospita la fotocamera frontale.

Il punto di forza di Redmi Note 12R è sicuramente il SoC Snapdragon 4 Gen 2, il primo chip a 4 nanometri prodotto da Samsung. Si tratta di un octa-core con due core Cortex-A76 a 2,2 GHz e sei core Cortex-A55 a 2 GHz, accompagnato da una GPU Adreno 613 a 955 MHz. Il SoC supporta la connettività 5G grazie al modem Snapdragon X61 integrato, che offre velocità massime di download fino a 2,5 Gbps e di upload fino a 900 Mbps.

La memoria interna è di tipo UFS 3.1 ed è disponibile in tagli da 128 o 256 GB, espandibili tramite microSD (max 1 TB). La RAM è di tipo LPDDR5 ed è disponibile in tagli da 4, 6 o 8 GB. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 18 W tramite il caricabatterie incluso (da 22,5 W) nella confezione.

Il comparto fotografico è composto da una multipla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e sensore per la profondità da 2 megapixel. Le funzioni principali sono la modalità notturna, l’HDR, il ritratto, il panorama, il time-lapse e lo slow-motion. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel e supporta la modalità bellezza e lo sblocco facciale.

Dotato di Bluetooth 5,3 ed emettitore di infrarossi, il device usa come sistema operativo è Android 13 personalizzato con la MIUI 14, l’interfaccia utente tipica di Xiaomi. Tra le funzionalità software ci sono la modalità gioco, la modalità seconda spazio, la modalità lite e la modalità privacy.

Redmi Note 12R è disponibile in Cina al prezzo di partenza di circa 126 euro per la versione da 4/128 GB. Le altre versioni hanno prezzi di circa 138 euro (6/128 GB), circa 189 euro (8/128 GB) e circa 227 euro (8/256 GB). Al momento non si sa se lo smartphone arriverà anche in Europa o in Italia.