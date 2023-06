Realme 11 Pro e 11 Pro+ in Italia: design italiano, fotocamera da record e ricarica ultra veloce

Realme 11 Pro e 11 Pro+ sono i nuovi smartphone di fascia media del brand cinese, che – dopo l’esordio in Cina – arrivano sul mercato italiano con un design curato, una fotocamera da record e una ricarica ultra veloce. Vediamo insieme le caratteristiche, i prezzi e la disponibilità di questi due dispositivi, che si propongono come delle valide alternative ai modelli più costosi.

Realme 11 Pro e 11 Pro+ condividono la stessa scheda tecnica, a eccezione di tre aspetti: la memoria, la velocità di ricarica e il comparto fotografico. Sono entrambi dotati di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, che garantisce una fluidità e una reattività elevate. Lo schermo supporta anche il HDR10+ e il sensore di impronte digitali integrato. Il chipset è il MediaTek Dimensity 7050 5G, che offre ottime prestazioni e connettività 5G dual mode.

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia realme UI 4.0, che offre diverse funzioni e personalizzazioni. L’audio è supportato da Dolby Atmos e Hi-Res, mentre la cancellazione del rumore è affidata a un doppio microfono.

Realme 11 Pro è disponibile nelle versioni da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, mentre Realme 11 Pro+ nella sola versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, ma Realme 11 Pro supporta la ricarica a 67 W, mentre Realme 11 Pro+ a 100 W. Questo significa che il primo può passare dallo 0 al 100% in circa 40 minuti, mentre il secondo in soli 25 minuti. Il caricabatterie è incluso nella confezione, insieme a una cover protettiva e a una pellicola per lo schermo.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di questi smartphone, soprattutto per Realme 11 Pro+, che vanta un sensore principale da ben 200 megapixel, capace di catturare immagini dettagliate e luminose in ogni condizione di luce. Si tratta di una soluzione innovativa, che sfrutta la tecnologia pixel binning per combinare nove pixel in uno solo, ottenendo così una risoluzione effettiva di 22 megapixel. Il sensore è accompagnato da un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel per gli scatti ravvicinati. La fotocamera frontale, invece, ha una risoluzione di 32 megapixel e si trova in un foro al centro dello schermo.

Realme 11 Pro ha invece una fotocamera posteriore da 108 megapixel, che offre comunque ottimi risultati grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Il sensore è affiancato da un obiettivo per i ritratti da 2 megapixel. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 16 megapixel. Realme 11 Pro e 11 Pro+ si distinguono anche per il loro aspetto elegante e raffinato, frutto della collaborazione con il designer italiano Matteo Menotto. Il retro è realizzato in pelle vegana con una finitura satinata, che dona un effetto morbido al tatto e resistente alle impronte. Il colore principale è il beige chiaro, ma sono disponibili anche due varianti più scure: nero astrale e blu notte.

Il modulo fotocamera è posizionato in alto a sinistra, in modo discreto e armonioso. Realme 11 Pro e 11 Pro+ sono già disponibili in Italia sul sito ufficiale del marchio e su Amazon a partire da 379,99 euro per la versione da 8/128 GB e da 399,99 euro per quella da 8/256 GB di Realme 11 Pro, e da 519,99 euro per la versione da 12/512 GB di Realme 11 Pro+. Si tratta di prezzi competitivi, considerando le prestazioni e le caratteristiche offerte da questi smartphone, che si pongono come delle valide alternative ai top di gamma più costosi. Inoltre, per il lancio sono previste delle offerte speciali che permettono di risparmiare fino a 50 euro sul prezzo di listino. Chi è interessato a questi dispositivi può approfittarne fin da ora, prima che terminino le scorte.