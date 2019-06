PosteMobile lancia Creami Relax 100: minuti ed SMS senza limiti ed 80 Giga di traffico dati (e il prezzo cala col tempo)

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai un’operazione troppo semplice da compiere. Abbiamo già spiegato varie volte che il mercato della telefonia mobile è particolarmente ricco di offerte, le quali potrebbero essere più o meno convenienti l’una rispetto all’altra. È importante, quindi, analizzare per bene ciò che viene offerto al fine di aderire al migliore contratto per le proprie esigenze.

Di solito, per avere alte soglie di traffico è necessario spendere cifre non esattamente economiche. Sebbene questo concetto valga di meno al giorno d’oggi, spesso potrebbe essere necessario sborsare anche più di 20 euro al mese per avere una tariffa mobile molto generosa. PosteMobile, invece, va controtendenza e offre un pacchetto che potrebbe essere particolarmente interessante.

PosteMobile premia la fedeltà con il tempo

L’offerta che qui illustrata prende il nome di PosteMobile Creami Relax 100 ed è proposta, ovviamente, da PosteMobile. Queste sono le soglie di traffico ivi previste:

Credit illimitati, da utilizzare sia per minuti di conversazione che per l’invio di SMS verso numeri italiani (ad eccezione di quelli a pagamento).

verso numeri italiani (ad eccezione di quelli a pagamento). 80 Giga di traffico dati da utilizzare nel territorio italiano (ed europeo seguendo le condizioni di uso corretto e lecito).

Il canone iniziale richiesto da questa promozione è pari a 10 euro al mese, ma non è tutto. L’intenzione di PosteMobile, infatti, è quello di premiare la fedeltà dell’utente e, per questo, con il passare del tempo la promozione costerà sempre di meno. A meno di variazioni economiche dell’ultimo minuto, dal 4° al 6° rinnovo il canone richiesto sarà di 9 euro al mese mentre dal 7° rinnovo in poi il canone si abbasserà ulteriormente ad 8 euro al mese.

Ma non finisce qui: dopo 12 rinnovi PosteMobile aumenta il traffico dati a disposizione da 80 GB a 100 GB mensili. Da quel punto in poi, salvo ulteriori variazioni contrattuali debitamente comunicate al cliente, l’offerta continua a tempo indeterminato.

Ecco le condizioni economiche di Creami Relax 100

L’adesione all’offerta PosteMobile Creami Relax 100 comporta l’accettazione di alcune condizioni contrattuali ben precise. In primo luogo, l’offerta è attivabile da chiunque lo desideri, sia che si attivi una nuova SIM, o che si proceda alla richiesta di portabilità del numero. Tra gli ulteriori costi da sostenere citiamo un contributo per l’acquisto della SIM pari a 15 euro. L’offerta è attivabile fino al 29 Giugno, salvo ulteriori proroghe.