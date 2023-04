POCO C51: ufficiale lo smartphone entry level da meno di 100 euro

Ormai da qualche giorno si parlava di un nuovo smartphone economico in quota Xiaomi e le indiscrezioni si sono rivelate esatte visto che il sotto brand POCO ha appena lanciato in India l’entry level POCO C51.

POCO C51 (164.9 x 76.8 x 9.1 mm, per 192 grammi) ha un telaio resistente a schizzi e graffi che, davanti, reca uno schermo con notch a goccia sulla “fronte” e, dietro, propone una texture in similpelle che restituisce una buona impressione alla vista e al tatto. Da segnalare la scelta, ormai un po’ vintage, si collocare lo scanner per le impronte digitali sul retro, in un piccolo incavo posto sulla “schiena” dello smartphone. In ambito visuale, POCO C51 propone un display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel, secondo un rapporto d’aspetto a 20:9) e un touch sampling (frequenza di campionamento del tocco) pari a 120 Hz.

La fotocamera anteriore arriva a 5 megapixel (f/2.2). Dietro, una gobba squadrata ospita assieme al Flash LED una dual camera con modalità verticale, HDR e video da 1080p a 30 fotogrammi per secondo. Nello specifico, vi è un sensore principale da 8 megapixel e uno secondario, da 0,08 megapixel, adibito alla cattura della profondità. Per lo speaker, si ravvisa uno speaker “di alto livello“, ma non solo. C’è infatti anche il mini-jack da 3,5 mm per cuffie e auricolari cablati, con tanto di Radio FM.

Sul piano elaborativo, un chipset overclockato dell’Helio G35, ovvero il MediaTek Helio G36, opera sfruttando 4 GB di RAM, che diventano 7 (+3) grazie alla funzione di ampliamento virtuale noto come Turbo RAM. Lo spazio di archiviazione del POCO C51, di tipo eMMC 5.1, è di 64 GB e, via microSD, grazie al carrellino a 3 posti, può essere ampliato di massimo 1 TB. Per l’energia, POCO C51 annovera una batteria da 5.000 mAh, con ricarica normale a 10W.

POCO C51 annovera diversi altri elementi nella sua scheda tecnica, come le connettività 4G, Dual SIM, Wi-Fi n, Bluetooth 5.0 LE con A2DP, GPS (Glonass, Beidou). Previsto nelle colorazioni Royal Blue e Power Black, animato da Android 13 Go, POCO C51 potrà essere comprato in India dal 10 Aprile al prezzo di 8.499 rupie, pari a pressappoco 95 euro.