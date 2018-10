Oukitel K7 Power, un battery phone davvero elegante con coverback in pelle

A pochi mesi dalla presentazione del modello standard, l’Oukitel K7 (4+64 GB), l’omonimo produttore asiatico – sfruttando la festa della repubblica cinese – ha annunciato l’imminente arrivo sul mercato di una sua evoluzione, l’Oukitel K7 Power, in chiave decisamente da battery phone.

Il nuovo Oukitel K7 Power, in effetti, esibisce il medesimo design del predecessore capace di distinguersi per la pregiata converback in pelle (materiale di recente comparso anche nell’ultimo convertibile HP) dalla quale spicca una targhetta con finiture dorate: quest’ultima non è fine a se stessa ma ospita, in una sezione bassa, lo scanner per le impronte e, in una porzione alta, assieme al Flash LED, la doppia fotocamera.

Partendo appunto dal settore multimediale, l’Oukitel K7 propone una selfiecamera GalaxyCore GC5025 da 5 megapixel (f/2.8) senza Face Unlock a con grandangolo (130°, per i selfie di gruppo), mentre – sul retro – l’accennata doppia postcamera, in grado di girare video a 1080p@30fps e 720p@30fps, si confà di un sensore Sony IMX214 da 13 megapixel (f/1.8, messa a fuoco con rilevamento di fase) e di uno da 2 megapixel, per l’effetto profondità/ritratto negli scatti.

Il display, LCD IPS da 6 pollici, degrada la risoluzione all’HD+ (720 x 1440 pixel), in virtù di un aspect ratio a 18:9 e, in questo modo, agevola la batteria, da 10.000 mAh (con ricarica rapida a 9V/2A tramite microUSB), nel garantire 3 o 4 giorni di autonomia anche con un uso dichiaratamente molto intenso e senza compromessi.

L’hardware computazionale dell’Oukitel K7 Power prevede il processore octa core (1.5 GHz massimi) MediaTek MT6750T e la scheda grafica Mali-T860 MP2: il combo delle memorie, inoltre, è un altro degli elementi scalati al ribasso in modo da contenere i consumi energetici e, nel modello in oggetto, prevede 2 GB di RAM (LPDDR3) e 16 GB di storage, espandibili utilizzando lo slot riservato alla seconda SIM. Le connettività, infine, annoverano il Bluetooth 4.0 (con A2DP), il Wi-Fi n dual band (hotspot, direct, display), il 4G/LTE (cat. 6 con VoLTE e banda 20), il GPS (A-GPS, Glonass), ed il jack da 3.5 mm: manca, quindi, il modulo NFC.

In distribuzione nelle colorazioni oro e nero, e con sistema operativo Android Oreo 8.1, l’Oukitel K7 Power sarà disponibile all’acquisto – a un prezzo ancora ignoto – nel corso delle settimane a venire.