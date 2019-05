Oppo A9x: sempre low cost e con maxi display, ma ora con fotocamera da 48 megapixel

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - La scelta del costruttore asiatico è stata curiosa: essendo ormai di moda le fotocamere posteriori da 48 megapixel, con pixel binning per migliorare lo scatto, si è deciso di prendere un modello presentato solo il mese scorso, per migliorarlo proprio con uno degli ultimi sensori fotografici usciti, tra i più popolari del momento. Il risultato, almeno sulla carta, ha di che soddisfare gli amanti degli scatti, anche per lunghe sessioni, stante la corposa batteria in dotazione.