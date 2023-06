Nubia Neo 5G ufficiale: il nuovo smartphone da gaming economico con chip Unisoc T820

Se siete alla ricerca di uno smartphone da gaming economico ma con buone prestazioni, potreste essere interessati al nuovo Nubia Neo 5G, lanciato recentemente dal marchio ZTE. Si tratta di un dispositivo che si distingue per il suo design Mech e il suo chipset Unisoc T820 5G.

Il Nubia Neo 5G ha uno schermo LCD IPS da 6,6 pollici con una risoluzione di 2408×1080 pixel, un rapporto d’aspetto a 20:9 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce la fluidità e la nitidezza delle immagini. Lo schermo ha anche una piccola tacca a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. Sul retro, il Nubia Neo 5G presenta un modulo fotografico rettangolare con due sensori: uno principale da 50 megapixel e uno secondario da 2 megapixel per la profondità di campo.

Il design della scocca è molto particolare, con linee meccaniche che ricordano uno stile da gaming. Il telefono è disponibile in due colori: nero e blu¹².Il cuore del Nubia Neo 5G è il SoC T820 5G di Unisoc, un chip costruito con tecnologia a 6 nm che offre un basso consumo energetico e ottime prestazioni. Il chipset ha una CPU a otto core con un design a tre cluster di 1+3+4 e una GPU Arm Mail-G57. Il telefono supporta anche la connettività 5G dual-mode SA/NSA.

Per quanto riguarda la batteria, il Nubia Neo 5G ha una capacità di 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida da 22,5W tramite la porta USB Type-C. Il telefono ha anche altre caratteristiche come lo sblocco laterale delle impronte digitali, il mini-jack per cuffie da 3,5 mm, l’NFC per i pagamenti contactless, un elaborato sistema di raffreddamento (materiali ad hoc e per non scaldare durante la ricarica in modo che si possa nel contempo caricare e giocare) e lo slot dual SIM. Tuttavia, non supporta le schede di memoria esterne. Il Neo 5G è stato lanciato in Thailandia al prezzo di circa 6.999 Baht, pari a circa 190 euro.

Non si sa ancora se arriverà anche in Italia o in altri paesi europei. Si tratta comunque di uno smartphone interessante che offre un buon rapporto qualità-prezzo e che potrebbe competere con altri modelli simili sul mercato.