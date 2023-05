Nubia annuncia lo smartphone economico Nubia N5

Nubia, quando ancora era un brand indipendente, produceva anche smartphone economici, in particolare della serie N, il cui ultimo esemplare risale a ben 5 anni fa, ovvero al 2018, quando venne messo in campo il Nubia N3. Ora l’azienda si è decisa a rinnovare la gamma, col successore Nubia N5.

Il nuovo Nubia N5 misura 163,58 × 75,22 × 8,5 mm e ha un peso di 196 grammi. Lungo il suo perimetro c’è un jack da 3.5 mm: il retro, in kevlaer, ha un ottagono al centro per la fotocamera (nonostante 4 fori, visto che due sono “ciechi” e uno ospita il Flash LED), e in basso annovera uno speaker molto potente che però potrebbe rimanere coperto se si poggia il telefono su una superficie piana. Come display viene messo sul piatto un pannello LCD IPS da 6,52 pollici.

Si tratta di uno schermo con risoluzione a 1600×720 pixel, 90 Hz di refresh rate, 180 Hz di touch sampling e 16,7 milioni di colori. La fotocamera davanti è da 5 megapixel mentre, dietro, ve n’è una da 13 megapixel.

Come chipset il Nubia N5 ha un octacore UnisoC Tanggula T770 che, per prestazioni, ricorda un Qualcomm Snapdragon 765G. L’assetto di memorie è da4 o 6 GB di RAM mentre lo storage è da 128 GB: in tal modo vengono fuori due configurazioni, ovvero quella da 4+128 GB prezzata a 1499 yuan (197 euro) e quella da 6+128 GB che viene a costare 1699 yuan (224 euro). La scheda tecnica palesa la presenza del motore di prestazioni ZTE Lingxi che porta virtualmente la RAM da 6 a 12 GB.

La batteria del Nubia N5 è da 5.000 mAh e si carica via microUSB Type-C. Il resto della scheda tecnica comunicata prevede il 5G dual mode standalone e non, e il sistema operativo MyOS 13 con una modalità semplificata in favore delle persone anziane.