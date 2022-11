Nokia 2780 Flip: ufficiale il nuovo telefono a conchiglia con 4G e batteria sostituibile

Ascolta questo articolo

Uno dei brand che rilascia ancora feature phone è HMD Global che, nelle scorse ore, ha ufficializzato il nuovo telefono a conchiglia, o clamshell, Nokia 2780 Flip, erede del modello Nokia 2720 Flip di 3 anni fa.

Il nuovo Nokia 2780 Flip (202.1 x 58 x 11.5 mm per 131.2 grammi), ideale come muletto per non mettere a rischio il telefono principale, ma candidato a essere anche un ottimo senior phone, ha due display TFT LCD: quello esterno è da 1.77 pollici, con risoluzione QQVGA (e cioè a 160 x 128 pixel), e serve a visualizzare informazioni come data e ora, e varie notifiche. Sopra il pannellino in questione, coadiuvato dal Flash LED nelle foto con poca luce ambientale, vi è una fotocamera da 5 megapixel.

Dischiudendo il Nokia 2780 Flip, si risponde alle telefonate, e si può apprezzare, nella metà in basso, la tastiera con T9 e preceduta dai classici tasti per far partire e rifiutare la chiamata e dal pad per muoversi nell’interfaccia e, nella metà alta, il display interno: quest’ultimo, da 2.7 pollici secondo un aspect ratio in 4:3 e uno screen-to-body del 19.3%, è risoluto in QVGA (240 x 320 pixel), ed è contraddistinto da una densità di pixel per pollice pari a 148 PPI.

In termini elaborativi, HMD ha scelto per il Nokia 2780 Flip il processore quadcore (1.3 GHz) Snapdragon 215, che porta migliorie prestazionali rispetto allo Snapdragon 205 usato nel vecchio modello, anche grazie alla GPU Adreno 308, mentre il modem Snapdragon X5 LTE assicura alla mono nanoSIM 4G una velocità di download sino a 150 Mbps e la possibilità di chiamate con qualità HD. La RAM risulta da 4 GB e lo storage addirittura da 512 GB, espandibili a 32 GB, in modo da poter usare il device anche come ottimo lettore mp3. Appunto in tema di audio, il Nokia 2780 Flip presenta il mini-jack da 3.5 mm e la Radio FM.

La batteria, sostituibile, ammonta a 1.450 mAh e promette sino a 19 giorni di stand-by (che calano a 18 ore in uso standard e a 7 in conversazione), venendo caricata passando per la porta microUSB Type–C 2.0 usabile anche per il trasferimento dati: le connettività del Nokia 2780 Flip si sostanziano nel Wi-Fi n, nel GPS con A-GPS, e nel Bluetooth 4.2 (A2DP). Lato software, invece, è in servizio il sistema operativo a base Linux KaiOS 3.1, con l’accesso ai più importanti servizi di Google (YouTube, Ricerca, Maps), il gioco Snake preinstallato, e uno store per le applicazioni (compresa WhatsApp).

Per acquistare il telefono a conchiglia Nokia 2780 Flip, negli USA si dovrà attendere il 15 Novembre quando lo si potrà comprare, nei colori blu o rosso, al prezzo di $ 89,99 dollari, circa 90 euro.