Moto Tab G62: presentato il tablet con 4 speaker Dolby Atmos e il 4G opzionale

Dopo esser stato avvistato nella Google Play Console a inizio estate, è stato alfine presentato, in India, il nuovo tablet Moto Tab G62 di Motorola che, come da attesa, risulta cadenzato in due varianti, senza e con LTE.

Il tablet Moto Tab G62 misura 251.2 x 158.8 x 7.45 mm per 465 grammi e guadagna al suo chassis in metallo l’immunità agli schizzi d’acqua: le cornici sono spesse su tutti i 4 lati e, in tal modo, ne consentono l’impugnatura senza falsi tocchi sullo schermo, qui impersonato, sull’84,5% di screen-to-body, da un pannello LCD da 10.6 pollici, risoluto in FullHD+ secondo un aspect ratio a 5:3, con densità di pixel per pollice pari a 220 PPI e un basico refresh rate da 60 Hz.

Onde agevolarne l’uso in orizzontale, la selfiecamera, da 8 megapixel (fuoco fisso, sblocco via riconoscimento facciale, selfie di gruppo, video sino al FullHD@30fps) è posta nel bordo lungo di destra (se tenuto in verticale): sul retro, un oblò unico rappresenta il solo occhio verso l’esterno del Moto Tab G62, per giunta privo di Flash LED, grazie a un sensore ultragrandangolare (118°) da 8 megapixel (f/2.2, autofocus, pixel da 1.12µm, video sino al FullHD@30fps): l’app fotocamera supporta il Ritratto, la modalità a doppia cattura, quella Pro a lunga esposizione mentre, sul versante dell’audio, si registra la presenza del mini-jack da 3.5 mm e, per una perfetta stereofonia, di 4 speaker, predisposti per il surround del Dolby Atmos.

L’allestimento mnemonico del Moto Tab G62 prevede 4 GB di RAM e 64 GB per lo storage, che può essere espanso sino a 1 TB via microSD. Per il processore, invece, entra in scena l’octacore (2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 680, anche nella versione solo Wi-Fi ove il modem per il 4G risulta però inibito.

Lato autonomia, il Moto Tab G62 fa la voce grossa, con una batteria da 7.700mAh caricabile via microUSB Type-C a 20W: passando all’array delle connettività, il Moto Tab G62 propone, oltre al succitato e opzionale 4G, il Wi-Fi ac/5 dual band, il Bluetooth 5.2, e il GPS (con reti satellitari Beidou, Glonass, Galileo). Il sistema operativo, apportatore del supporto ai profili multipli, a una speciale modalità lettura, e inclusivo del Kids Space, è Android 12L. Attualmente, la versione solo Wi-Fi del Moto Tab G62 è già disponibile all’acquisto, per la cifra di 15.999 rupie (circa 198 euro), mentre potrà essere comprata dal 22 Agosto la versione con anche il 4G, prezzata a 17.999 rupie (circa 223 euro).