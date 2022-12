Moto G Play 2023: ufficiale il base gamma dalla grande autonomia

Ascolta questo articolo

A pochi mesi di distanza dal varo del modello G72, Motorola ha annunciato un altro telefono nella serie Moto G, in particolare un nuovo smartphone di fascia bassa della gamma G Play, rappresentato dal Moto G Play 2023, erede del modello originario nato nel 2021 e che non ha avuto un seguito nel 2022.

Il Moto G Play 2023 ha una scocca in plastica (167,24 x 76,54 x 9,36 mm per 203 grammi), idrorepellente secondo lo standard IP52, con forme classiche per il segmento: il mento sul davanti si nota parecchio, ma almeno c’è il foro nello schermo al centro. Lo scanner per le impronte digitali è presente, ma è posto sul retro nell’incavo del logo della M alata. Lungo il perimetro c’è anche lo slot per le microSD, con cui espandere lo storage di altri 512 GB MB. Sul basso è presente una porta microUSB Type-C 2.0.

Il display del Moto G Play 2023 è un LCD IPS TFT da 6.5 pollici risoluto in HD+ secondo un aspect ratio a 20:9, con 269 PPI di densità, 86,45% di screen-to-body e 90 Hz come refresh rate: la selfiecamera arriva a 5 megapixel, con apertura a f/2.4 e pixel da 1,12um.

Sul retroscocca dell’entry level Moto G Play 2023 annunciato da Motorola, il rettangolo arrotondato agli angoli allinea in verticale una modesta tripla fotocamera assistita dall’intelligenza artificiale, formata da due sensori ausiliari da 2 megapixel (f/2.4, 1,75um), di cui uno per le macro e uno per la profondità, e da uno principale da 16 megapixel, con pixel da 1um ma capace di catturare abbastanza luce grazie al valore di f/1,2 per l’apertura.

Lato audio, nel Moto G Play 2023 vi sono uno speaker, il mini-jack da 3.5 mm e due microfoni. La sezione elaborativa è affidata al processore MediaTek Helio G37, coadiuvato da 3 GB di RAM e da 32 GB di storage, bastevoli a far girare Android 12 sotto l’interfaccia My UX. In tema di connettività, si ravvisano il GPS, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi 5, ma non l‘NFC, assente: la batteria è da 5.000 mAh (3 giorni di autonomia), ma si carica solo a 10W. Secondo quanto comunicato, sarà possibile comprare il device dal 12 Gennaio, in Canada e USA, con quest’ultimo mercato che lo vedrà distribuito alla cifra di 169,99 dollari.