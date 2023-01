Moto e13: ufficiale nella fascia bassa con tanta autonomia

Ascolta questo articolo

La giornata di Motorola, brand del gruppo Lenovo, si è aperta con l’annuncio di uno smartphone di fascia bassa, rappresentato dal Moto e13, che esordisce sul mercato europeo al prezzo di 119,99 euro nelle colorazioni Creamy White, Cosmic Black, e Aurora Green.

Moto e13 misura 164,19×74,95×8,47 mm per 179,5 grammi ed è parzialmente impermeabile a polvere e acqua secondo lo standard IP52: il frontale ha un notch a V per la selfiecamera, da 5 megapixel (con apertura a f/2,2, e dimensione dei pixel da 1,12 µm), col resto dello spazio (89,2% di screen- to-body) che spetta al display LCD IPS da 6,5 pollici risoluto in HD+, secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, un refresh rate a 60 Hz e una densità di pixel per pollice pari a 269 PPI. Lateralmente, il frame è piatto.

Il retro ha un bumper rettangolare largo con due grossi oblò. Uno di questi contiene solo il Flash LED e l’altro un sensore fotografico principale, a questo punto unico sul posteriore, da 13 megapixel (con f/2,2, 1,12 µm, e messa a fuoco con rilevamento di fase PDAF) capace di girare video in 1080p a 30 fotogrammi per secondo. La sezione audio comprende un microfono e uno speaker mono, ma con il supporto del Dolby Atmos.

Le prestazioni del Moto e13 sono affidate al chipset octacore (1,6 GHz) Unisoc T606 con GPU ARM Mali-G57 MP1 da 650MHz: la RAM, da 2 GB, e lo storage, da 64 GB, espandibile via microSD di 1 TB massimo, non consentono molto più che l’adozione di Android 12 nell’alleggerita Go Edition. Da notare che, il carrellino che ospita le due nanoSIM ha anche spazio per la microSD e quindi non si pone la scelta tra due schedine telefoniche e una sola se si vuol espandere lo spazio di archiviazione.

Le connettività del Moto e13 prevedono, tra le altre, anche il 4G, il Wi-Fi 5, il mini-jack da 3,5 mm, il Bluetooth 5.0, il GPS, la microUSB 2.0 Type-C ma non l’NFC. La batteria, da 5.000mAh, ricarica, promette 36 ore di autonomia dopo la ricarica a 10W.