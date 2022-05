Micromax In 2c: ufficiale con grande autonomia e processore Unisoc T610

Ascolta questo articolo

Micromax, brand emergente versato negli smartphone low cost, ha aggiornato il proprio listino presentando, in India, un nuovo smartphone di fascia bassa, animato da un’esperienza quasi stock di Android 11, rappresentato dal Micromax In 2c (8.499 rupie o 105 euro, con promo lancio di 7.499 rupie o 92 euro).

Il nuovo arrivato, concepito nelle palette argento e marrone applicate a uno chassis spesso appena 8.6 mm, si presenta con un frontale che, a parte il notch a goccia in alto, e un mento un po’ visibile in basso, ha complessivamente delle cornici assai ben ottimizzate su 3 lati, tanto da regalare un 89% di screen-to-body al display, un pannello LCD IPS da 6.52 pollici risoluto in HD+ secondo un aspect ratio a 20:9, con un picco di luminosità di 420 nits.

La selfiecamera del Micromax In 2c arriva a 5 megapixel e supporta il face unlock 2D che, nell’implementazione che ne fa il costruttore, dovrebbe permette lo sblocco del dispositivo in appena 250 millisecondi (0.25 secondi): purtroppo, non è presente uno scanner fisico per le impronte digitali. Il retro dello smartphone è piuttosto spoglio, a parte la (mal) collocata griglia in basso a destra per lo speaker mono e, in alto a sinistra, il pillolotto semaforico con 3 fori, uno dei quali spettante al Flash LED, mentre gli altri due sono assegnati rispettivamente a una fotocamera principale da 8 megapixel e a una VGA per la profondità. Lato software, a beneficio del comparto fotografico in questione, risultano implementate funzioni come l’abbellimento del viso, l’HDR e, tra le altre, il riconoscimento della scena.

Provvisto di un mini-jack da 3.5 mm, il Micromax In 2c mette al comando il processore T610, un octacore di Unisoc calibrato a 1.8 GHz massimi che, realizzato a 12 nanometri e affiancato da una GPU ARM G52 (+ 30% di performance), nella classifica di AnTuTu ha ottenuto anche più punti (+ di 200mila) del blasonato rivale Snapdragon 665 di Qualcomm: la RAM, di tipo LPDDR4X, ammonta a 3 GB, mentre lo storage, eMMC 5.1, espandibile via microSD, è da 32 GB.

Grazie alla batteria da 5.000 mAh caricabile a 10W via microUSB Type-C si ottengono 48 giorni di stand-by, o più concrete 16 ore di riproduzione video: la serie delle connettività comprende, oltre al jackino, il Dual SIM con 4G, il GPS, il Wi-Fi, il Bluetooth 5.0.