MatePad 11 2023: Huawei presenta il "PC nel corpo di un tablet"

Assieme ai due nuovi notebook Matebook X Pro e Matebook 16s, Huawei ha presentato nel suo evento teutonico anche il tablet MatePad 11 in edizione 2023, proposto al prezzo di 399.90 euro sullo store ufficiale.

Per quanto riguarda il tablet MatePad 11 2023 lo chassis (253,7 x 165,3 x 7,2 mm e 480 grammi) ha una texture Starlight Sand. Lo schermo è un LCD IPS touch da 11 pollici con risoluzione a 2560 x 1600 pixels, 275 PPI di densità per pollice, con 120 Hz di refresh rate. L’utente può interagire con tale schermo non solo con le dita, ma anche con la stilo M-Pencil 2 (in regalo sino al 5 Giugno), che permetterà di prendere appunti come su un block notes.

Se invece ciò che si fa più spesso è quello del digitare testi, si può contare sulla keyboard con attacco magnetico. In questo caso, si può davvero parlare, come ha fatto l’azienda in sede di presentazione, di un un “PC nel corpo di un tablet“. In ottica videoconferenza, altro elemento in comune con i moderni PC: l’utente ha a disposizione una fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0) mentre, per le foto e soprattutto la scansione dei documenti ve n’è una dietro da 13 megapixel (f1.8).

A guidare questo tablet, lato software, troviamo la EMUI 13 mentre, come hardware, opera il chipset a 7 nanometri Qualcomm SM8250-AC, meglio noto come l’octacore Snapdragon 870 5G affiancato da una scheda grafica Adreno 650: la RAM, da 6 GB, fa invece coppia con uno storage da 128 GB. Le connettività a bordo del MatePad 11 2023 sono tante e prevedono il Wi-Fi 6 dual-band (Wi-Fi Direct), il Bluetooth 5.1 LE (con codec A2DP), e la microUSB 3.1 Type-C (con OTG anche per connettere una pennetta).

Attraverso questa porta avviene la ricarica, rapida, a 22,5W, della batteria del tablet MatePad 11 2023 di Huawei, che il costruttore ha mastodonticamente dimensionato a 7.250 mAh.