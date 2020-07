MatePad 10.8: Huawei presenta il suo primo tablet con Wi-Fi 6

Atteso da ormai qualche settimana, si è svolto l’evento online col quale la cinese Huawei ha ampliato il proprio listino di tablet annunciando uno Huawei MatePad 10.8 che rappresenta il suo primo modello avallato dalla connettività stanziale ultraveloce di nuova generazione del Wi-Fi ax/6.

Grazie alle sue dimensioni (257 x 170 x 7.2 mm, per 500 grammi), il nuovo Huawei MatePad 10.8 riesce a montare un ragguardevole display LCD da 10.8 pollici, risoluto a 2560 x 1600 pixel, quindi in 2K, beneficiato dall’integrazione di un digitalizzatore che rende possibile l’uso della M-Pencil in ottica produttività (fattispecie d’uso esaltata anche nel ricorso, via pogo-pin magnetici, alla cover con keyboard). Lo scanner per le impronte digitali è posto nel bordo corto in basso nel frontale, mentre la selfiecamera per le videochiamate, da 8 megapixel (f/2.0), è alloggiata in quello che è il lato lungo di destra.

Sul retro, è presente una fotocamera mono, da 13 megapixel, come spesso accade priva di Flash LED: in compenso, il costruttore ha curato davvero molto l’aspetto sonoro, con 4 speaker ottimizzati Harmon Kardon per un audio 3D, in cui l’effetto surround è assicurato dalla feature Huawei Histen 6.1.

Le configurazioni elaborative secondo cui è stato redatto lo Huawei MatePad 10.8 sono tre, tra RAM e storage (espandibile), da 6+64, 6+128 e 6+256 GB, sempre sotto l’egida del processore Kirin 990 e, lato software, di Android 10 celato dall’interfaccia EMUI 10.1. Completano il quadro del tablet il GPS, il Bluetooth 5.0, un jack da 3.5 mm, il modulo NFC per il trasferimento dati ed i pagamenti e, in tema di autonomia, una corposa batteria da 7.500 mAh (11 ore di video playing, 10 di navigazione web, 7 di gaming), caricabile rapidamente a 22.5W via microUSB Type-C.

In attesa dell’esordio sul mercato, dal 13 Agosto, Huawei MediaPad 10.8 è in pre-ordine a partire dal mercato cinese, ove – solo col Wi-Fi 6 – la versione da 6+64 GB costa 2.399 yuan (pressappoco 291 euro), quella da 6+128 GB si consegue con 2.799 yuan (circa 339 euro), e quella da 6+256 GB (con tastiera inclusa) risulta listata a 3.599 yuan (sui 437 euro). Volendo anche il 4G, opzionale, la variante “cellular”, solo nell’assetto da 6+128 GB, viene a costare 3.199 yuan (circa 388 euro).